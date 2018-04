PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 9 aprile 2018: Vergine in difficoltà, Sagittario in crescita

Oroscopo di oggi, 9 aprile 2018, di Paolo Fox a LatteMiele. Previsioni segno per segno: Vergine, il partner aspetta delle risposte. Il Sagittario è in crescita, buone prospettive future.

09 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

Ora è il momento di andare invece a vedere i segni zodiacali nel particolare sempre considerando l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Partiamo dai segni di Toro e Scorpione. Il Toro ha un ottimo aprile, è un mese importante non solo perché si trova nel tuo segno zodiacale ma anche perché in questi giorni si può guadagnare molto di più. C'è una bella visione della vita che mancava negli ultimi tempi e poi torna anche la voglia di amare e di recuperare un legame. Qualcuno in questi giorni potrà fare un incontro speciale. Lo Scorpione ha stelle un po' faticose a inizio settimana, tra lunedì e mercoledì non sono messe in discussione le tue qualità ma potrebbero esserci piccoli problemi a livello personale o familiare. C'è bisogno di un po' di tranquillità. Attenzione ai legami in genere perché in questi mesi lo Scorpione ha voglia di sottoporre il partner ad un po' di stress. Sarebbe meglio però essere più tranquilli in via generale.

VERGINE RISPOSTE DA DARE AL PARTNER, NÈ CARNE NÈ PESCE

Voltiamo pagina per quanto riguarda l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele e andiamo a vedere chi può essere considerato né carne né pesce. Il segno della Bilancia può trovarsi a vivere alcune incertezze che si trascina dietro da un marzo difficile dove forse c'è stato anche un piccolo dispiacere. Probabile che si sia allontanata una persona cara e questo porti a vivere le cose con un po' più di difficoltà. La Vergine molto presto deve dare delle risposte soprattutto se c'è una persona innamorata che aspetta. Sicuramente questi giorni diranno molto dal punto di vista professionale e potrebbero arrivare anche dei cambiamenti interessanti, soprattutto perché si hanno buone idee e la forza per stravolgere in positivo il momento che si sta vivendo. Se non si decide di chiudersi in casa potrebbero arrivare anche delle sorprese molto interessanti. Attenzione però a farsi prendere dalla fretta di tornare a provare emozioni soddisfacenti.

SAGITTARIO IN CRESCITA, TOP E FLOP

L'analisi dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 9 aprile 2018, parte dai segni che possono essere considerati top e flop. Giornate davvero molto importanti per quanto riguarda i nati sotto il segno dell'Ariete. E' un momento di crescita anche grazie alla Primavera che è la stagione preferita di questi. Il transito del Sole può regalare ottimismo e anche effetti positivi su varie cose da affrontare. Settimana decisamente interessante per i Gemelli che potrebbero avere delle risposte molto presto. Momento di fatica per quanto riguarda lo Scorpione che tra lunedì e mercoledì non riesce ad accettare che vengono messe in discussione le sue qualità. Bisogna fare attenzione ai legami che si vivono in questo momento con il partner che si carica di stress. Bel periodo per il Sagittario che ha delle prospettive interessanti nel mirino. Presto potrebbero arrivare delle risposte davvero molto interessanti sotto diversi punti di vista.

© Riproduzione Riservata.