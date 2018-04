Paolo Kessisoglu foto "choc" su Instagram/ La ex di Luca Bizzarri: “Oh mio Dio!”

Paolo Kessisoglu e la ex di Luca Bizzarri, Ludovica Frasca: la showgirl commenta su Instagram una fotografia del comico genovese: “Oh mio Dio!”.

09 aprile 2018 Valentina Gambino

La ex di Bizzarri commenta Paolo Kessisoglu

"Poi dicono che gli anziani non son capaci di fare i selfie". Con queste parole Paolo Kessisoglu (comico genovese del duo Luca e Paolo) ha scattato una fotografia truccato da anziano. Tra i commenti, anche quello dell'ex fidanzata di Bizzarri: "Oh mio Dio!", scrive Ludovica Frasca. Evidentemente se la storia tra l'ex Velina e il "socio" di Paolo è giunta al capolinea, tutti sono ancora in ottimi rapporti e la giovane commenta il migliore amico del suo ex fidanzato senza alcun tipo di problema. Ma come mai il comico è truccato in questo modo? Per molti potrebbe rendere omaggio molto presto a Raimondo Vianello, data l'incredibile somiglianza con rughe e molti anni in più sfoggiando un simpatico sorriso. Il conduttore di Quelli che il calcio, sicuramente a breve risolverà l’arcano.

La storia d’amore tra Ludovica Frasca e Luca Bizzarri si è conclusa da qualche mese e secondo ciò che si legge tra le pagine del settimanale Chi, la giovane avrebbe anche un altro fidanzato. "Si è presentata mano nella mano al ristorante milanese ‘La Briciola’ con il pallavolista Alex Ranghieri. I due, a fine serata, sono stati visti varcare insieme il portone di casa di lei, in zona Moscova". Dopo 4 anni di relazione, Ludovica e Luca si sono lasciati lo scorso autunno salvo un piccolo riavvicinamento in occasione del matrimonio di Carlo Cracco dove sono stati successivamente avvistati mano nella mano a passeggio per Milano. Di recente però, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, aveva già pizzicato la ragazza con un giovanotto dalla barba hipster con il quale era scattato anche un bacio (anche se la descrizione di lui non coincideva con lo sportivo Ranghieri). Nonostante in questo momento non si comprendano appieno le dinamiche amorose dell’ex coppia, un punto è decisamente chiaro: la serenità che regna sovrana tra Ludovica e il migliore amico di Bizzarri (il commento di lei lo conferma appieno). Cliccate qui per visualizzare lo scatto social condiviso dall’attore su Instagram.

