Pomeriggio 5/ Barbara D'Urso si divide tra Milano e Roma

09 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Barbara D'Urso (Facebook)

Oggi, lunedì 9 aprile, alle 17.10 su Canale 5 inizia una nuova settimana di Pomeriggio 5, condotto da Barbara D’Urso. Nonostante la pausa del fine settimanale del programma pomeridiano, la D’Urso si conferma la regina del pomeriggio anche la domenica con Domenica Live che ieri ha raccolto 2.029.000 spettatori (11.7%) con la presentazione di 25 minuti, 2.366.000 (15.2%) con lo spazio decimato all’Isola dei Famosi, 2.268.000 spettatori (15.8%) con le Storie, 2.466.000 spettatori (17.4%), 2.276.000 spettatori (15.3%) con l’intervista a Giorgia Meloni e 1.941.000 spettatori (12.4%) con l’Ultima Sorpresa. Immancabile il ringraziamento della conduttrice tramite social: “Buongiorno! Ieri Domenica Live è tornata dopo la pausa di Pasqua ed è subito tornata a volare sopra tutti. Come sempre il programma più visto della domenica pomeriggio! nostri amati picchi del 22%!! Arriviamo a staccare tutte le altre reti anche di 11 punti!! Grazie #domenicalive #contuttalanostraamatapubblicità #auditel#semprealtop #ladomenicadegliitaliani #colcuore”. Senza dubbio anche oggi Barbara D’Urso parlerà a lungo dell’Isola dei famosi, in vista della diretta di questa sera!

Barbara D'Urso in viaggio tra Milano e Roma

In questi giorni Barbara D’Urso è anche al lavoro per la nuova edizione del Grande Fratello Vip che inizierà il 17 aprile su Canale 5. In settimana la conduttrice Mediaset infatti farà frequenti trasferte a Roma dove si trova la casa del reality. Secondo quanto anticipato da TV Sorrisi e Canzoni Cristiano Malgioglio e Simona Izzo torneranno nella casa del GF come opinionisti. I due sono stati tra i concorrenti più amati e più discussi dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, che ha visto trionfare Daniele Bossari. Il paroliere non è nuovo a questo ruolo in quanto fu opinionista insieme a Claudio Amendola della quattordicesima edizione del reality show condotta da Alessia Marcuzzi. Al momento la produzione del programma non ha confermato la notizia anticipata dal noto settimanale. Secondo gli ultimi rumors, i concorrenti nip saranno 12, divisi da 6 donne e 6 uomini. In lizza per entrare nella casa del GF spiccano Zoe Cristofoli modella veronese, e Pietro Tartaglione, fidanzato di Rosa Perrotta, ex tronista di Uomini e Donne e naufraga dell’Isola dei famosi.

