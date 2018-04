Quiz Show/ Su La7 il film con John Turturro e Ralph Fiennes (oggi, 9 aprile 2018)

Quiz Show è il film che va in onda questa sera, lunedì 9 aprile 2018, alle 21.10 su La7. Il film, diretto da Robert Redford, è interpretato da John Turturro e Ralph Fiennes.

Quiz Show è il film che va in onda questa sera, lunedì 9 aprile 2018, alle 21.10 su La7. La pellicola è stata diretta nel 1994 da Robert Redford, regista e attore americano, noto per aver diretto grandi successi come “La regola del silenzio - The Company You Keep”, “La leggenda di Bagger Vance”, “L’uomo che sussurrava ai cavalli” e “In mezzo scorre il fiume”. Il cast di attori principali è composta da John Turturro, Rob Morrow, Ralph Fiennes, Paul Scofield e David Paymer. Il film racconta lo scandalo televisivo che negli anni ’50 svelò che il popolare quiz show americano “Twenty-One” era tracciato. La pellicola si basa il dossier di Richard N. Goodwin (nel film interpretato da Rob Morroe), che ha anche prodotto la pellicola.

Quiz Show, la trama del film

Negli anni ’50, in America, il pubblico televisivo impazzisce per Twenty-One, il quiz a premi più famoso della tv. Tuttavia, lo show sembra aver perso lo slancio iniziale con un preoccupante calo di share. I produttori decidono così di liquidare il concorrente Herb Stempel, per sostituirlo con un personaggio più telegenico, Charles Van Doren. Per Stempel, che vede così infranto il suo sogno di diventare una star televisiva, si tratta di un vero e proprio affronto personale. L'uomo non ci sta e decide di vendicarsi dei produttori di Twenty One. E così denuncia che la produzione del programma gli forniva le risposte alle domande che gli veniva posto nel corso delle puntare. La denuncia, tuttavia, cade nel dimenticatoio ma attira l'attenzione di Richard Goodwin, un detective che sembra aver intuito la fondatezza delle parole di Stempel.

