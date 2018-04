Rosa Perrotta/ La tregua con Alessia Mancini per superare al televoto Francesca Cipriani? (Isola dei famosi)

Rosa Perrotta, finalmente è scoppiata la pace con Alessia Mancini? Tra le due c'erano state tante incomprensioni, ma ora sembra davvero tutto alle spalle. (Isola dei famosi)

Rosa Perrotta, Isola dei famosi

Rosa Perrotta ha portato a casa una vittoria all'Isola dei Famosi 2018, riuscendo a vincere la prova ricompensa con Francesca Cipriani. L'ex tronista di Uomini e Donne si è dovuta tuttavia accontentare di una magra consolazione, date le provvigioni piuttosto scarse contenute nella cassa della settimana. Rosa ha inoltre fatto qualche confidenza a Jonathan Kashanian in merito al recente riavvicinamento di Alessia Mancini, con cui sono nati spesso scontri piuttosto accesi. Secondo la concorrente napoletana si tratterebbe solo di pura strategia, dato che l'ex velina si trova in nomination con Jonathan Kashanian. Di contro la Mancini vede in Rosa una personalità fin troppo simile alla propria e forse è per questo che fra le due Naufraghe non c'è mai stata simpatia. Diverso invece il rapporto che si è creato fra Rosa e Jonathan, con cui c'è stato un piccolo chiarimento proprio per quanto riguarda alcune parole di Alessia. Quest'ultima infatti le ha riferito che il concorrente l'avrebbe spinta a darle il colpo di grazia in previsione della sua eliminazione. Parole che tuttavia Kashanian ha smentito apertamente.

NON VEDE L'ORA DI RIABBRACCIARE IL FIDANZATO PIETRO TARTAGLIONE

Rosa Perrotta è attesa dal fidanzato Pietro Tartaglione, che non vede l'ora di riabbracciarla alla fine della sua esperienza all'Isola dei Famosi 2018. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne posta sempre sui social foto che lo riprendono al fianco di Rosa, la ragazza che lo ha rapito durante la partecipazione al programma di Maria De Filippi. Molti i commenti positivi dei fan, che credono in un peggioramento della concorrente a causa della troppa vicinanza con Elena Morali. Agli occhi di qualcuno infatti la Naufraga napoletana avrebbe assorbito il veleno della bionda: la sua eliminazione del reality potrebbe quindi permettere alla Perrotta di essere "di nuovo se stessa, molto più dolce e tollerante", come scrive un ammiratore. Una cosa è certa: Rosa ha potuto vivere con maggiore tranquillità l'ultima settimana di reality e non solo per l'assenza della Morali. Eppure quanto è accaduto con gli altri Naufraghi non le permette comunque di superare quel muro che si eretto all'interno del gruppo, anche se sembra che abbia trovato un punto d'incontro con Jonathan Kashanian.

FINALMENTE È PACE CON ALESSIA MANCINI

Rosa Perrotta può finalmente fare un sospiro di sollievo all'Isola dei Famosi 2018, anche se solo per alcuni versi. Chiarite alcune tensioni precedenti con i Naufraghi, l'ex tronista di Uomini e Donne è riuscita ad uscire dal mirino di Alessia Mancini e non è un evento da tenere in poca considerazione. Le nuove dinamiche che si sono create all'interno del gruppo di Naufraghi hanno permesso a Rosa di tenersi lontana dalle nuove tensioni e forse di vivere in modo più pacifico la sua esperienza alle Honduras. Intanto i social sono impegnati a discutere sulla sua presunta falsità, dovuta ad un gioco scorretto ai danni di altri concorrenti. I pettegolezzi che la Naufraga napoletana ha fatto con Elena Morali non sono piaciuti a molti telespettatori, che potrebbero con facilità eliminarla dal reality e pendere a favore di Francesca Cipriani. La showgirl del resto ha conquistato una grossa fetta del pubblico italiano ed a meno che Rosa non riesca a riscattarsi in questi ultimi giorni, è difficile che possa battere la showgirl al televoto.

