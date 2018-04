STRISCIA LA NOTIZIA/ Luca Abete e Vittorio Brumotti a San Giorgio Cremano: un murale al posto delle minacce

Questa sera, lunedì 9 aprile, alle 20.40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Striscia la notizia, condotto da Ficarra e Picone. Luca Abete e Vittorio Brumotti a San Giorgio Cremano.

09 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Luca Abete e Vittorio Brumotti (Facebook)

Questa sera, lunedì 9 aprile, dopo la pausa domenicale tornano Ficarra e Picone al timone di Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci che ha compito 30 anni. Nonostante il piovoso lunedì, gli inviati di Striscia sono già al lavoro: “Ma come? Piove? Dopo le belle giornate di questi ultimi giorni... quasi non mi sembra possibile! Ma noi usciamo a registrare lo stesso! Dopo vi faccio vedere dove sarò e soprattuto chi ci sarà con me! SORPRESA! NonCiFermaNessuno”, ha scritto sulla sua pagine ufficiale di Facebook Luca Abete. Dopo qualche ora l’inviato ha pubblicato una foto, svelando la sorpresa: si tratta di Vittorio Brumotti, immortalato insieme ad Abete. I due inviati si trovano a San Giorgio a Cremano dove a fine gennaio era apparsa la scritta: “Nuovo sport popolare, manda Abete e Brumotti in ospedale”, prontamente cancellata. Oggi al posto di quella minaccia c’è un murale che simboleggia la pace e il rispetto realizzato dagli studenti del Liceo Artistico Don Milani e dai piccoli alunni dell’Istituto Comprensivo Massaia. Luca Abete e Vittorio Brumotti si trovano in città per condividere questa iniziativa voluta dal sindaco Giorgio Zinno e per dare l’ultima pennellata all’opera.

Luca Abete e Vittorio Brumotti a San Giorgio Cremano

“Trasformare un’intimidazione in un’opera d’arte realizzata da adolescenti e bambini è il segnale della vivacità culturale della nostra città. Siamo la Città dei Bambini e delle Bambine, oltre che sede Ambasciata Unicef. Ai più piccoli, trasmettiamo costantemente i valori della tolleranza e dell’altruismo attraverso percorsi di educazione al rispetto che portiamo dentro le scuole”, ha detto il sindaco, come riporta Il mattino. “Siamo lieti che la redazione di Striscia la Notizia abbia accolto la nostra proposta e che abbia deciso di realizzare anche un servizio per diffondere questa iniziativa. L’obiettivo infatti è quello di far prevalere il rispetto per gli altri e non darla vinta a chi compie atti vergognosi come questo”, ha concluso il primo cittadino. Il tema dell’opera è “La pace sulla città”, 6 metri per due metri. Il Vesuvio campeggia su paesaggio arcobaleno come due figure di spalle che si abbracciano. Il murale è stato realizzato con la collaborazione dell’assessore Angela Viola, anche dirigente scolastica dell’Istituto Don Milani e dei docenti Carlo Esposito e Chiara Vitale.

© Riproduzione Riservata.