Santiago De Martino compie 5 anni / Gli auguri di Stefano al figlio in diretta all'Isola dei Famosi 2018

Stefano De Martino, in diretta all'Isola dei Famosi, fa un saluto speciale a suo figlio Santiago che oggi compie 5 anni e che festeggia con mamma Belen Rodriguez

09 aprile 2018 Anna Montesano

Stefano De Martino

È un giorno speciale per Belen Rodriguez e Stefano De Martino: il loro bambino, il piccolo Santiago, compie oggi 5 anni. Eppure negli occhi di Stefano il pubblico ha subito notato un velo di malinconia perchè purtroppo, in un giorno così importante, lui non può essere al fianco di suo figlio. Il prolungamento di una puntata dell'Isola dei Famosi ha infatti scombinato i piani dell'inviato, che non è potuto essere a casa per il compleanno del suo bambino. E infatti, in apertura di questa nuova puntata dell'Isola dei Famosi, di fronte alla domanda di Alessia Marcuzzi "Cosa farai appena tornato a casa?", Stefano risponde "Abbracciare quel pezzetto d'uomo che ho appena sentito per fargli gli auguri".

FESTA DI COMPLEANNO PER SANTIAGO DE MARTINO

Se Stefano De Martino ha potuto fare i suoi auguri al piccolo Santiago solo nel corso di una videochiamata dall'Honduras, la sua famiglia è invece alla festa che Belen Rodriguez ha organizzato per il loro piccolo. Una profusione di baci, auguri e sorprese per Santiago, che appare negli scatti social di Belen e di Adelaide, sorella di Stefano De Martino, felice e impegnato nel godere dell'affetto delle tantissime persone che in queste ore lo stanno coccolando e festeggiando ancora di più proprio per colmare l'assenza del papà che, appena tornato in Italia, lo prenderà tra le sue braccia per festeggiarlo ancor più di come avrebbe fatto se fosse stato lì con lui.

© Riproduzione Riservata.