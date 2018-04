Sissi, l'amica di Luigi Mastroianni/ Uomini e Donne: confronto con Sara Affi Fella

Va in scena il confronto tra Sissi, l'amica di Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella nella nuova puntata di Uomini e Donne: la verità sul rapporto con il corteggiatore.

09 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Sissi - Uomini e Donne

Il giorno del confronto tra Sissi, l’amica di Luigi Mastroianni e la tronista Sara Affi Fella è finalmente arrivato. Nei giorni scorsi, una segnalazione sul corteggiatore e la misteriosa ragazza, aveva allarmato la tronista che, in vista della scelta, ha pensato bene di togliersi tutti i dubbi parlando direttamente con Sissi per scoprire la vera natura del suo rapporto con Luigi. Dopo un confronto faccia a faccia con la ragazza durante il quale leggerà anche le varie chat, Sara, insieme a Sissi, incontrerà Luigi che avrà una reazione rabbiosa nei confronti della Affi Fella, rea di non fidarsi di lei. Sissi è per Luigi semplicemente un’amica che sente regolarmente avendo con lei un rapporto quotidiano. Da parte sua, la ragazza svelerà qualche dettaglio in più a Sara? Dalle anticipazioni, il confronto con Sissi servirà a chiarire le idee a Sara che, alla fine dell’esterna, abbraccerà Luigi lasciandosi andare anche ad un bel bacio. Sissi, dunque, confermerà la versione di Luigi?

SISSI, LA BELLISSIMA AMICA DI LUIGI MASTROIANNI SUL TRONO?

Pur non volendolo, Sissi, per la sua amicizia con Luigi Mastroianni, è diventata una protagonista delle ultime puntate del trono classico di Uomini e donne. Bellissima, con un fisico mozzafiato e due occhi capaci d’ipnotizzare chi la guarda, Sissi che sui social era già molto seguita, ha visto aumentare a dismisura il numero dei suoi followers al punto che c’è chi chiede alla redazione del programma di Maria De Filippi di concederle una possibilità offrendole il trono. Di Sissi, in realtà, si sa davvero poco. Non si sa, ad esempio, se sia single. L’amicizia stretta con Luigi Mastroianni porta a credere che sia effettivamente così. Prima del trono, però, Sissi potrebbe essere una delle tentatrici della nuova edizione di Temptation Island come ha svelato Maria De Filippi nel corso di una delle ultime registrazioni del trono classico.

© Riproduzione Riservata.