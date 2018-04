Stefano De Martino/ Attimi di terrore nell'hotel della troupe (Isola dei Famosi 2018)

Stefano De Martino sta per concludere la sua personale esperienza all'Isola dei Famosi 2018. L'inviato ed ex ballerino di Amici concluderà infatti la sua missione nel corso della diretta di questa sera, in cui parterciperà alla prova ricompensa dei Naufraghi. Stefano infatti ritornerà in Italia per prepararsi alla finale che andrà in onda la settimana prossima e questo implica che dovrà dire addio alle Honduras, così come i concorrenti che riusciranno ad entrare nel gruppo dei finalisti. E sembra che sia già all'opera per raccogliere emozioni ed effetti personali, dato che per la prima volta i suoi social sono rimasti in silenzio negli ultimi giorni. Nessuna foto o post, nessuno scatto che lo riprende da solo o che inquadra la splendida cornice honduregna. De Martino sembra aver deciso di dedicarsi alla conclusione del suo diario di bordo, pronto a pubblicarlo già al suo ritorno dal reality.

ATTIMI DI PANICO IN HOTEL

Nei giorni scorsi Stefano De Martino ha fatto preoccupare tutti i fan dell'Isola dei Famosi 2018, per via di un particolare evento che ha colpito l'hotel in cui soggiorna l'intera troupe. Due killer si sono infatti introdotti nella struttura per uccidere un boss della droga, gettando nel panico tutti i presenti. In base a quanto si è appreso dai giornali locali, sembra tra l'altro che la scena del crimine si trovasse a pochi passi dall'ala destinata allo staff del reality. Nessun ferito a quanto sembra, ma sufficiente per far entrare in crisi tutti gli ammiratori dell'ex ballerino. Sui social intanto si discute ancora di una delle ultime prove sostenute dai concorrenti e che avrebbe favorito Alessia Mancini a discapito di Jonathan Kashanian. Un'ennesima dimostrazione per gli haters che anche De Martino è soggetto alle decisioni degli autori ed alla presunta macchinazione che ci sarebbe nel dietro le quinte del programma. Per alcuni, così come per Stefano Bettarini, Stefano avrebbe dovuto infatti invalidare la prova e far ripetere tutto ai due naufraghi.

