The Walking Dead 8/ Anticipazioni episodio 8x15: chi morirà?

Come andrà a finire per Negan e Rick in The Walking Dead 8? Ad un passo dal gran finale, tutti fuori dalle proprie tane per un ultimo scontro? Ecco cosa vedremo

09 aprile 2018 Hedda Hopper

Tutto è pronto per il gran finale di stagione ma, prima, l'appuntamento di oggi, 9 aprile, è con il penultimo episodio di The Walking Dead 8. Il valore, questo è il titolo italiano dell'episodio 8x15 in onda oggi, 9 aprile, a partire dalle 21.10 su Fox di Sky e che ci porterà nuovamente dentro le mura del Santuario. Sarà lì che si svolgerà la maggior parte dell'azione di questo penultimo episodio che segnerà il ritorno di Negan al cospetto dei suoi uomini per fare i conti con i traditori della sua causa: Simon e Dwight. Chi ha seguito l'episodio della scorsa settimana sa bene che Negan ha preso a bordo Laura e che lei gli ha raccontato tutto quello che è successo con Dwight se a questo ci sommiamo il fatto che il villain sta arrivando dalla discarica e sa anche quello che ha fatto Simon in sua assenza, i giochi sono fatti.

CHI MORIRA' NEL PENULTIMO EPISODIO?

Il penultimo episodio, però, non ci regalerà un doppio epilogo per i due Salvatori ma solo uno di loro lascerà la serie nel peggiore dei modi e proprio per mano di Negan. A chi toccherà farlo? Sembra proprio che ad avere la peggio in uno scontro a mani nude sarà Simon. Il villain interpretato da Jeffrey Dean Morgan metterà da parte la sua Lucille per affrontare il suo ex braccio destro proprio alla pari ma nello scontro sarà sempre quest'ultimo ad avere la paggio pagando i suoi peccati e la sua ribellione con la morte. Simon potrebbe non essere l'unica vittima di questi ultimi due episodi visto che anche Dwight dovrà pagare le sue colpe e il suo tradimento e lo stesso Negan lo userà per inviare informazioni sbagliate a Rick e i suoi e farli cadere dritti dritti nella sua trappola. Cosa attende i nostri superstiti? Uno di loro finirà davvero per morire nel finale di stagione in onda la prossima settimana? Al momento sembra che la famosa scena di Rick, ferito, sotto il famoso albero possa essere proprio un flashforward che arrivava dritto dritto dal finale di stagione.

