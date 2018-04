Uomini e Donne/ "Cerco solo la serenità": Gemma Galgani si svela (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over e news: Gemma Galgani in cerca della serenità, Antonio Jorio e Annamaria Pancallo svelano perchè stavano per lasciarsi.

09 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Gemma Galgani

Gemma Galgani cerca la serenità emotiva. Il cuore della dama del trono over di Uomini e Donne non riesce a trovare pace. Ogni storia, puntualmente finisce, deludendo enormemente la Galgani che, nonostante passini i giorni, i mesi e gli anni, continua a sperare di poter incontrare il suo principe azzurro. Gemma, di fronte a tante critiche, resta sempre a testa alta e sui social si inebria dell’affetto dei fans che continuano a sostenerla e ad incoraggiarla a non mollare. Proprio ai fans, la dama dedica sempre delle dolci parole e ieri, giorno dedicato al riposo, ha rivelato ciò che cerca da otto anni a questa parte. “Cerco solo la serenità emotiva e valorizzare la vita e quello che mi regala”, ha scritto Gemma che, dopo aver chiuso definitivamente la porta a Giorgio Manetti, è alla ricerca di un uomo che sia realmente interessato a lei e che le regali quella gioia e quella forza per dire addio al programma e vivere una normale storia d’amore. Ad oggi, la dama non è stata molto fortunata. Il suo carattere ottimista, tuttavia, la sprona a non mollare nonostante le critiche di Tina Cipollari.

IL RITORNO DI ANTONIO JORIO E ANNAMARIA PANCALLO

Uno dei protagonisti più discussi delle passate stagioni del trono over di Uomini e Donne è sicuramente Antonio Jorio che lasciò il programma dopo che nella sua vita entrò Annamaria Pancallo con cui, dopo essere stato beccato in teneri atteggiamenti, ammise la storia d’amore. L’ex cavaliere è stato sul punto di tornare single alcuni mesi fa come ha raccontato ai microfoni di Uomini e Donne Magazine. “Lo scorso anno, dopo molti tira e molla, abbiamo vissuto quattro mesi di tempesta. Poi, all’inizio dell’autunno 2017, ci siamo ritrovati: io ho fatto mea culpa e ho capito di essere innamorato di Annamaria e di non poter più fare a meno di lei”, afferma Antonio. La storia tra i due dura ormai da tre anni tra alti e bassi. La Pancallo, infatti, afferma di essere andato via di casa diverse volte. “In tre anni me ne sono andata di casa un sacco di volte. Ogni volta che ci allontanavamo, pensavamo fosse finita: l’ultima volta credevo sarebbe stata quella definitiva, invece siamo qui. Ma adesso viviamo a casa mia”, ha spiegato Annamaria. Pur essendo sicuri del sentimento che li lega, però, i due, per il momento, hanno messo da parte l’idea di sposarsi.

© Riproduzione Riservata.