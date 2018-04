Uomini e Donne/ Nicolò Ferrari prende in giro Nilufar Addati? Il corteggiatore risponde (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico e news: Nicolò Ferrari sta prendendo in giro Nilufar Addati? Il corteggiatore replica sui social e zittisce tutti.

09 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Nilufar Addati

Nicolò Ferrari sta prendendo in giro Nilufar Addati? Quando mancano poche settimane alla scelta della tronista napoletana di Uomini e Donne, i fans continuano ad avere dubbi sulla sincerità di Nicolò Ferrari con cui Nilufar si sta aprendo e, dopo vari alti e bassi, sembra aver trovato un’intesa. Chi segue il trono classico, tuttavia, non si fida totalmente di Nicolò Ferrari che, alle sue spalle, ha un’altra esperienza televisiva. Il corteggiatore, infatti, ha partecipato a Riccanza e una fan della tronista è andata a recuperare quei filmati per scoprire qualcosa in più del suo carattere. Come si legge sul portale News UeD, dopo aver visionato i filmati, l’utente ha invitato Nicolò ad essere sincero con la Addati. Il motivo? A Riccanza definiva “il rimorchiare uno sport”. La replica di Ferrari non si è fatta attendere. “Era una battuta quella del video di Riccanza. Ormai si cerca qualunque cosa per screditare e infangare. Questo accanimento da parte di alcune tifoserie sta diventando davvero squallido e di cattivo gusto. Spesso le persone dimenticano che scrivono insulti anche pesanti. Sono felice che chi mi segue e mi supporta non stia facendo lo stesso. Sono fiero di voi”. Cliccate qui per leggere tutto.

NICOLO’ FERRARI, GUERRA TRA MARTA PASQUALATO E VIRGINIA STABLUM

Il primo degli attuali tronisti di Uomini e Donne a scegliere dovrebbe essere Nicolò Brigante, diviso tra Marta Pasqualato e Virginia Stablum. Tra le due corteggiatrici è ormai guerra aperta. La bionda, infatti, dopo aver lanciato una frecciatina alla rivale, si è anche cimentata in un’imitazione. In una delle ultime dirette con i fans, infatti, la Pasqualato ha anche preso in giro Virginia scatenando i suoi followers, convinti che sarà proprio lei la scelta di Nicolò. In una storia su Instagram, invece, aveva scritto: “Buongiorno bellezze, è un peccato che la personalità non si possa sponsorizzare, altrimenti sappiamo che…”, facendo riferimento agli abiti che la Stablum indossa nelle foto che condivide sui post dove tagga spesso i negozi. La Pasqualato, dunque, continua a provocare la sua rivale. Virginia, invece, non replica e resta in silenzio. Sarà questa la mossa giusta per conquistare Nicolò?

© Riproduzione Riservata.