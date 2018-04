Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Classico, video anteprima: Nilufar bacia Nicolò! (9 aprile)

09 aprile 2018 Anna Montesano

Nilufar Addati e Sara Affi Fella

La settimana di Uomini e Donne ha inizio con una nuova puntata del Trono Classico. Si inizia, come di consueto, con il trono di Sara Affi Fella e Nilufar Addati. Quest'ultima, dopo la scorsa puntata, incontra Giordano Mazzocchi fuori dagli studi della Mediaset. I due chiacchierano e discutono su Nicolò Ferrari e sull'avvicinamento della tronista, che chiarisce a Giordano che lui non è l'unico che le piace nello studio anche se qualcuno ha creduto fosse così. "Tu pensi che lui non sia interessato o che invece io non sia interessata?" domanda infatti Nilufar, "Tutti e due" risponde il corteggiatore. In studio nasce un battibecco tra i due corteggiatori e Giordano ammette di non sentire Nicolò come una minaccia.

SARA INCONTRA SISSI, L'AMICA DI LUIGI MASTROIANNI

Bene l'esterna tra Nilufar e Nicolò: i due passeggiano per le strade di Roma e si fa sera, così il corteggiatore le chiede di accompagnarla in albergo e lei accetta. Ma quello che nessuno si aspetta è che, arrivati qui, tra i due scatta un bacio appassionato, che lascia senza parole Giordano. Quest'ultimo, incredulo, abbandona lo studio, dichiarando "Ho baciato più Maria (De Filippi, ndr) che te". Si passa così al trono di Sara Affi Fella che ha ricevuto una bellissima sorpresa da Lorenzo Riccardi, che ha deciso di andare sotto casa sua. Qui ha conosciuto anche sua madre, gesto che la tronista trova molto importante. Sara ha inoltre deciso di incontrare Sissi, l'amica di Luigi Mastroianni che ha scatenato le sue gelosie. Nella puntata di oggi il fatidico chiarimento tra le due. (Clicca qui per il video anteprima)

