VALENTINA GREGGIO/ "Più veloce di me non c'è nessuno e non c’è mai stato nessuno" (Che fuori tempo che fa)

Valentina Greggio ospite a Che fuori tempo che fa: nel salotto televisivo di Fabio Fazio la sciista più veloce d'Italia, campionessa nel chilometro lanciato

09 aprile 2018 Fabio Belli

Valentina Greggio

Cosa si prova ad andare sullo sci a 247 chilometri orari? Fabio Fazio nella puntata di lunedì 9 aprile di "Che fuori tempo che fa" potrà chiederlo a Valentina Greggio, la sciatrice più veloce d'Italia. La Greggio infatti è una campionessa internazionale nella disciplina del chilometro lanciato, disciplina nella quale ha stabilito recentemente il record mondiale femminile di sci di velocità, raggiungendo i 247,083 chilometri orari, appena 7,875 chilometri orari inferiore rispetto al record del mondo maschile stabilito da un altro italiano, Ivan Origone. Una disciplina in cui i colori azzurri sono sempre riusciti a eccellere e che si è recentemente dipinta di rosa grazie alle straordinarie performance della Greggio, che ha raggiunto il primato mondiale nella performance dello scorso 26 marzo a Vars, in Francia, presso la pista di Chabrières.

LE SENSAZIONI DEL RECORD

Ma come si è appassionata alla velocità sugli sci Valentina Greggio, tanto da diventare quella che a livello mondiale è stata definita "la donna più veloce sulla neve"? Ha raccontato in una recente intervista rilasciata al magazine internazionale della Red Bull: "Ho iniziato un percorso tradizionale con lo sci alpino, ma sin da bambina mi è sempre piaciuto andare forte e ogni tanto “scappavo” dagli allenatori e facevo le piste tutte dritte alla massima velocità. Avevo sentito parlare di chilometro lanciato e dei campioni come Meynet e Casse, poi l'allenatore della squadra di velocità, Maurizio Cuccovillo, ha chiesto al mio ex coach se mi sarebbe piaciuto provare a fare Speedski e io ho subito accettato." Da lì sono arrivati i successi fino al record del mondo: "Per noi fare un record è il massimo che si possa raggiungere e penso che sia paragonabile a una medaglia d'oro, visto che il nostro sport non è disciplina olimpica. È una sensazione grandiosa perché penso che più veloce di me non c'è nessuno e non c’è mai stato nessuno. "

