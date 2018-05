AMBRA ANGIOLINI/ Dopo il flop di Cyrano torna in tv con il Concerto del Prima Maggio

Ambra Angiolini presenta il Concerto del 1° Maggio 2018 di Roma insieme a Lodo Guenzi, frontman de Lo Stato Sociale. L'attrice torna in tv dopo il flop di "Cyrano".

Ambra Angiolini (LaPresse)

La determinazione di Ambra Angiolini è di rimettersi in pista in seguito alla chiusura di Cyrano - L'amore fa miracoli, il programma che la vedeva come conduttrice e che ha chiuso per ascolti troppo bassi. Uno show dedicato all'amore e all'assenza di condizioni in questo settore comune a tutti gli esseri umani. La conduttrice assumerà infatti con la stessa forza il timone del Concerto del Primo Maggio 2018, che verrà trasmesso in diretta questa sera su Rai 3. Al posto di Massimo Gramellini, al fianco della Angiolini troveremo questa volta Lodo Guenzi, la voce della band Lo Stato Sociale, ma la stessa decisione di fare qualcosa di bello e condividere. La voglia di stare insieme è alla base della sua visione del Concertone, come ha sottolineato in un'intervista a TvBlog, così come la decisione di unire i cuori per realizzare un grande progetto. La manifestazione secondo Ambra deve riguardare prima di ogni cosa condivisione e unione, un modo di esserci che non ha esitato a trasmettere anche agli altri. Aspettare il classico 'miracolo' non fa parte della conduttrice, che ad un'attesa dall'alto preferisce di certo una buona dose di azione. Per questo non si è lasciata abbattere dal flop di ascolti registrato da Cyrano, che le ha comunque permesso di trasmettere il suo messaggio personale. Ed è per questo che è orgogliosa del percorso fatto, di aver "affrontato un linguaggio diverso dal solito" e di essere arrivata dritta al cuore di chi ha provato soddisfazione nel guardare lo show e ritrovarsi.

Ambra Angiolini sul palco con Lodo Guenzi

La pace al primo posto: Ambra Angiolini ha una chiara visione di social, piattaforme online di qualsiasi tipo e vita quotidiana. Per la conduttrice infatti il problema spesso è dovuto all'assenza di un'educazione all'altro, alla condivisione online. Per questo sono necessarie delle regole, riconoscere un giudizio valido da una critica fuori luogo ed individuare chi vuole solo distruggere l'altro senza fare una critica costruttiva. Per fortuna, ha sottolineato a TvBlog, i suoi figli non sono ancora entrati appieno nella sfera social e hanno una forte capacità di giudizio che impedisce loro di finire nella trappola di persone incivili. E riguardo al Concerto del Primo Maggio 2018 che si prepara a presentare è sicura di poter affrontare anche eventuali fischi in diretta, anche se si augura che le persone presenti, così come i classici leoni da tastiera, possano riuscire a trarre il meglio dall'esperienza musicale. Ambra riceve infatti spesso degli attacchi su vari fronti, per i motivi più disparati, data la sua grande esposizione mediatica. Non è tuttavia una prospettiva che la preoccupa. La conduttrice è motivata e decisa 'a far passare i concetti giusti'. Parole di lode invece per il suo compagno in quest'avventura, Lodo Guenzi, che definisce simpatico e inquietante al tempo stesso.

