Aida Nizar malore in diretta, Gf la riprende in bagno/ Video, “Mi ritiro cosa resto a fare?" (Grande Fratello)

Aida Nizar, Grande Fratello 2018: la spagnola si sente male dopo la diretta. Chiusa in bagno a vomitare, le telecamere immortalano tutto. Poi minaccia il ritiro...

Aida Nizar

Continua a tenere banco Aida Nizar nella casa del Grande Fratello 2018, la spagnola che sta monopolizzando l'attenzione nel reality show di Barbara D'Urso. Dopo la diretta della puntata l'Aida-show è prosegutio con dei colpi di scena che non mancheranno di far discutere sui social e nei talk di questa settimana. Così come avvenuto nell'ultima settimana, Aida Nizar ha nuovamente vomitato in bagno. Non siamo in grado di dire se la causa del malore siano state le condizioni di salute complicate di cui ha accenato in puntata la Nizar o se invece si sia trattato di un qualcosa legato alla tensione accumulata nel corso della serata. Fatto sta che le telecamere del GF hanno immortalato tutto, entrando come raraente accade anche nel bagno. Ad accorgersi del malessere della Nizar è stata Veronica, che prima ha chiesto ad Aida il permesso di entrare, poi ha chiamato Alberto e Simone perché intervenissero.

AIDA NIMAR MINACCIA IL RITIRO

Fatto sta che Aida Nizar dopo la punizione decisa dal Grande Fratello 15 è arrivata addirittura a minacciare il ritiro dal reality show. La concorrente spagnola, mentre i compagni d'avventura cenavano, dopo la puntata si è allontanata ed è uscita in giardino dove ha sfogato tutta la propria frustrazione:"Sono sola non riesco a far capire il mio pensiero, non riesco a far capire il mio stile di vita, non riesco. Non posso continuare ad andare avanti così, quando ho sentito l’applauso del pubblico quando ho detto ‘Me ne vado’, questo mi ha distrutto. Non voglio questo, non merito questo. Tutti mentono, ma cosa c’entro io qui? Cosa c’entro? Per carità!". Frasi di sfogo che hanno fatto da preludio alla minaccia di ritiro:"Mi fermo qui. Perché sprecare la settimana?". Cosa deciderà Aida? Aspetterà il responso del pubblico o preferirà uscire alla sua maniera?

VIDEO DEL MALORE IN DIRETTA

