Amici 2018/ Ed. 17: duro sfogo di Matteo contro Rudy Zerbi

Amici 2018, ed. 17: duro sfogo di Matteo Cazzato contro Rudy Zerbi dopo il quarto serale, Heather Parisi al centro del gossip per un presunto flirt passato con Maradona.

01 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Dopo aver vinto la prima puntata del serale di Amici 2018, Matteo Cazzato non è più riuscito a conquistare la vittoria diversamente da Irama, cantante della squadra bianca, che ha già vinto due puntate. Arrivato al serale grazie al sostegno di Giusy Ferreri che ha sempre creduto nelle sue capacità, Matteo sta facendo fatica a dimostrare il suo talento al punto che, nel corso della quarta puntata del serale, Rudy Zerbi lo ha fermato dopo la prima fase impedendogli di partecipare alla seconda fase e facendogli correre il rischio di essere eliminato. “Nelle prove sei stato insufficiente”, è stata la motivazione del professore. Furioso per l’accaduto, Matteo Cazzato, dopo la puntata, ha tirato fuori tutta la sua rabbia. “Rudy Zerbi mi ha detto che le mie prove settimanali sono state insufficienti, ma vorrei capire i motivi, che lui non mi dice mai. Ci impegniamo molto nelle prove e sentirsi dire questo dà molto fastidio”, ha detto Matteo che, in Rudy Zerbi non ha mai avuto un sostegno. Il pugliese è pronto a dimostrare il suo valore e a riscattarsi nel prossimo serale.

AMICI 17: HEATHER PARISI E IL RETROSCENA SU MARADONA

Nel corso della terza puntata serale di Amici 17, ospite di Maria De Filippi è stato Diego Armando Maradona. Secondo quanto rivela Dagospia, Heather Parisi e il Pibe de Oro avrebbero avuto una storia in passato al punto che l’ex ballerina non avrebbe gradito la sua presenza in trasmissione. "L'ex showgirl è sembrata tiratissima in volto quando il campione argentino da vero gentleman le ha fatto il baciamano", si legge su Dagospia. Sarà vero o si tratterà di un semplice pettegolezzo? Heather Parisi continua ad essere una delle protagoniste indiscusse di Amici 17. Dopo gli scontri con Biondo e Simona Ventura, dunque, l’americana finisce anche al centro del gossip. La Parisi, però, dopo le polemiche degli scorsi giorni, non ha ancora pubblicato nulla sui social.

