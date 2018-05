Avengers: Infinity War/ Grandissimo successo del film sui supereroi, ma un personaggio è odiato dal pubblico

Avengers: Infinity War, grandissimo successo del film sui supereroi c'è però un personaggio che il pubblico ha iniziato ad odiare. Ecco chi è e qual è il motivo di questo.

Avengers: Infinity War

C'è una curiosità da raccontare su Avengers: Infinity War. Improvvisamente un personaggio è diventato davvero molto odiato dal pubblico che sui social network si è scatenato contro di lui come racconta BadTaste.it. Si tratta di Star-Lord interpretato da Chris Pratt. Verrebbe da chiedersi come mai uno dei personaggi più amati improvvisamente è finito tra quelli che il pubblico non sopporta proprio, la risposta è semplice e riguarda lo scatto d'ira avuto da questi quando scopre che Thanos ha ucciso sua figlia Gamora e fidanzata proprio di Peter Quill. Il tutto sarebbe anche normale, se non fosse che questo accade nel momento in cui Iron Man sta per sfilare il Guanto dell'Infinito a Thanos, cercando di renderlo così più mansueto. Una storia che probabilmente non troverà compromessi col pubblico che ora ha tutto per provare astio nei confronti di Star-Lord.

IL SUCCESSO DELLA PELLICOLA

Avengers: Infinity War sta raggiungendo dei risultati veramente straordinari sia per quanto riguarda i numeri al botteghino sia per le parole da parte della critica. Basti pensare che si parla di un record assoluto di 630 milioni di dollari incassati nel mondo e di 9 in Italia nei primi cinque giorni di proiezione. Un film in grado di sbaragliare la concorrenza, lasciando indietro al secondo posto e col bottino comunque importante di 1.7 milioni Loro 1 di Paolo Sorrentino. Avengers: Infinity War è stato distribuito nel nostro paese in 976 copie, raggiungendo la media spaventosa di 6240 euro a sala. Si tratta di un film che riunisce tantissimi personaggi, un vero e proprio kolossal sui supereroi che ha portato nelle sale sia grandi che piccini riunendoli di fronte a un cartone di pop corn con la voglia di passare un pomeriggio o una serata tranquilla. Il film è ancora nelle sale e si propone di raggiungere altri grandi risultati.

