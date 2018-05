Avicii si è suicidato con un pezzo di vetro?/ Indiscrezione shock: "Sarebbe morto per dissanguamento"

Avicii si è suicidato con un pezzo di vetro? Sul portale TMZ scatta l'indiscrezione shock che vorrebbe il dj morto per dissanguamento. Sarà confermata?

01 maggio 2018 Anna Montesano

Avicii è morto suicida?

Avicii, il celebre dj trovato morto il 20 aprile scorso a Muscat, in Oman, si sarebbe ucciso con un pezzo di vetro di una bottiglia. A lanciare l'indiscrezione TMZ che riporta anche parte della lettera pubblicata dalla famiglia: "Voleva pace. Non poteva più andare avanti così. Lottava davvero con pensieri sul significato, la vita, la felicità". Sul portale l'ipotesi è morte per dissanguamento causata del taglio fatto con il vetro. Due fonti avrebbero riferito che la ferita sarebbe stata inflitta all’altezza del collo, mentre altre lo hanno negato con fermezza, dicendo che il ragazzo si era invece tagliato i polsi. Ipotesi naturalmente tutta da verificare, di sicuro Avicii non amava più quel mondo fatto di solo business, una gabbia d'oro.

Avicii morto suicida? Tra conferme e ipotesi

Tutto ciò è confermato anche dalle altre parole della famiglia di Avicii scritte nella lettera: "Tim non era fatto per la macchina del business in cui si è trovato. Era un ragazzo sensibile che amava i suoi fan ma evitava i riflettori. Era un perfezionista dai risultati eccellenti che ha viaggiato e lavorato duro a un ritmo che lo ha portato a uno stress eccessivo". Ricordiamo, infine, che la fidanzata di Avicii ha pubblicato una lunga lettera attraverso i social, riportiamo le parole più significative: "Ho trascorso gli ultimi giorni aspettando di svegliarmi, aspettando qualcuno che mi dicesse che era solamente un brutto scherzo, un errore. Solo ora mi rendo conto che non ti rivedrò davvero più. Condividerò questa cosa con il mondo solo quando sarò incinta del nostro bambino. Quel piano è andato storto". Parole forti, quello che resta è la morte di un grande dj che ci ha lasciati troppo presto.

