BARBARA D'URSO/ Torta di mele notturna e il boom di ascolti: dal caffeuccio alla corona del Grande Fratello

Barbara D'Urso regina dello share nella terza puntata del Grande Fratello 2018. La conduttrice batte Il Commissario Montalbano e celebra con i fan, alla sua maniera...

Barbara D'Urso

Momento d'oro per Barbara D'Urso, che nella terza puntata del Grande Fratello 2018 sbaraglia la concorrenza in termini di ascolti e vince la partita dello share anche contro un campione affermato del settore come Il Commissario Montalbano (seppure quest'ultimo fosse in replica). La conduttrice viene fuori da una serata a dir poco complicata nel suo reality show, bravissima a destreggiarsi tra i casi di bullismo e sessismo che hanno coinvolto diversi concorrenti del GF. Ma, come spesso accade in Italia, sono proprio le polemiche l'ingrediente capace di destare interesse e alla fine la D'Urso porta a casa un risultato da sogno: 4 milioni 766 mila spettatori e il 27.2% di share. Numeri da capogiro, anche per una regina degli ascolti acclamata come Carmelita, che non a caso da questa mattina sta inondando il suo profilo Instagram di ringraziamenti nei confronti dei suoi fan.

LA TORTA DI MELE E I RINGRAZIAMENTI

A dire la verità Barbara D'Urso non ha atteso i risultati auditel per concedersi ai suoi followers di Instagram. Nei camerini di Cinecittà, già alle 3 di notte la bella Carmelita pubblicava un vidoe avente protagonista la torta di mele che le era stata recapitata da qualcuno del pubblico. Un regalo apprezzatissimo, non solo per la composizione a forma di cuore (come ignorare il mitologico saluto "col cuore"), ma soprattutto per il gusto, che la D'Urso non ha mancato di sottolineare facendo venire l'acquolina in bocca a tutti i suoi followers. Fatto sta che stamattina, dinanzi ai dati degli ascolti, anche sul treno che la riportava a casa, "dopo un'ora e 40 di sonno", Barbara ha voluto ringraziare infinitamente tutti i suoi fan attraverso una storia di Instagram. Messaggio poi cristallizzato con un apposito post:"Sono sotto choc!!! 4 milioni 766 mila spettatori e il 27.2% di share per la terza puntata del Grande Fratello!!!!! In mezzo al ponte e contro Montalbano!!!!!!! GF 27.2% e Montalbano 25.2%!! Numeri che al GF non si vedevano dalla FINALE di 7 anni fa! Picchi di oltre il 40% di share e di quasi 6 milioni di spettatori!!! GRAZIEEEEEE!!!!!!!"

