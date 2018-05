Ballando con le stelle 2018/ Giovanni Ciacci punta alla vittoria con il principe Raimondo Todaro

Ballando con le stelle 2018: Giovanni Ciacci punta alla finale e alla vittoria con il valzer insieme al principe Raimondo Todaro mentre Samanta Togni si conferma la più sexy.

01 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Ballando con le stelle 2018 - Raimondo Todaro e Giovanni Ciacci

Giovanni Ciacci, dopo aver conquistato la semifinale, punta non solo alla finalissima di Ballando con le stelle 2018, ma anche alla vittoria. Dopo settimane di polemiche e il pensiero di lasciare il programma, grazie a Raimondo Todaro, è riuscito a mettere fine alle critiche e alle polemiche con Ivan Zazzaroni. Nonostante le coppie favorite per la vittoria siano quelle di Gessica Notaro e Stefano Oradei, Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina, Giovanni Ciacci potrebbe sorprendere tutti e, non solo arrivare in finale, ma anche vincere. Per farlo, Raimondo Todaro ha deciso di portare sulla pista dell’Auditorium del Foro Italico della Rai un valzer. A rivelarlo è stato lo stesso Ciacci che, su Instagram, ha scritto. “E sabato sera, finalmente valzer sarà ... ho sempre sognato di ballare il valzer con il principe azzurro. Raimondo Todaro grazie per avermi portato in semifinale e #grazie a tutti voi per regalarci il vostro affetto, i vostri voti e i cuoricini... che questa giornata sia per tutti voi unica come in una favola”. Cliccate qui per vedere il post.

SAMANTHA TOGNI, LA PIU’ SEXY DI BALLANDO CON LE STELLE 2018

Da anni, Samantha Togni fa parte del corpo di ballerini professionisti di Ballando con le stelle 2018. Bellissima, sexy, sensuale e con un corpo mozzafiato, Samantha Togni, quest’anno, ha partecipato alla gara con Amedeo Minghi. La loro corsa verso il gran finale del programma di Milly Carlucci è finita durante la scorsa puntata quando sono stati eliminati definitivamente. Nonostante l’eliminazione, Samantha Togni è stata eletta dal pubblico la più bella e la più sexy di Ballando con le stelle 2018. A conquistare tutti è stato il nude look sfoggiato nella scorsa puntata del programma. Con le curve sfoggiate in pista, la Togni, secondo il pubblico, non ha rivali e conferma di essere una delle professioniste più belle e attraenti del programma di Raiuno.

© Riproduzione Riservata.