Ballando con le stelle 2018 / Massimiliano Morra e Sara Di Vaira stanno insieme? L'atteso chiarimento

Ballando con le stelle 2018, Massimiliano Morra e Sara Di Vaira sono una coppia anche fuori dal programma? I due paparazzati insieme ma la ballerina smentisce il flirt

01 maggio 2018 Anna Montesano

In questa edizione di Ballando con le Stelle, tra una polemica e l'altra, è nato anche qualche importante avvicinamento. Uno di quelli che ha maggiormente scatenato il gossip riguarda la coppia "allievo-insegnante", composta da Massimiliano Morra e Sara Di Vaira. Il rapporto e l'evidente feeling tra l'attore e la ballerina hanno subito fatto credere che tra loro fosse nato un sentimento, ma le dichiarazioni fatte da Sara, intervistata per il settimanale Nuovo, sembrano smentire questa possibilità. "Per il momento è nata una bella amicizia, che vale più di ogni altra cosa. - spiega la Di Vaira al noto settimanale - Lui mi ha fatto preoccupare tanto per l'incidente che ha avuto e, quando ho visto come era ridotta l'auto, ho pensato che fosse vivo per miracolo. Non si è rotto nulla, ma ha un edema alla testa che non gli consente di fare i movimenti di prima".

È amore tra Sara e Massimiliano? "Una bella amicizia, ma.."

Sara Di Vaira, quindi, smentisce l'inizio di una storia d'amore con Massimiliano Morra. La ballerina di Ballando con le stelle 2018 infatti aggiunge: "Sono sola e serena, concentrata sulla mia bambina di sette anni e sulla danza. Voglio arrivare in finale e provare a vincere, anche se quest'anno la favorita è Gessica Notaro, la più brava in assoluto". Non nega, però, il fascino dell'attore con la quale "Madre Natura è stata davvero buona" ammette, con il quale non mancano incontri ravvicinati fuori dagli studi di RaiUno, come dimostrano gli scatti pubblicati su Nuovo. Che quella che ora viene chiamata "una bellissima amicizia", possa presto trasformarsi in una storia d'amore? Tutto è possibile e non sarebbe la prima volta negli studi di Ballando.

