Carlos Maria Corona / Chi è il figlio di Nina Moric e Fabrizio Corona. Lei Ha perso l’affidamento!

Carlos Maria Corona è il figlio di Nina Moric e Fabrizio Corona che è però affidato alla nonna paterna Gabriella. Ecco perchè la madre ha perso l'affidamento

01 maggio 2018 Anna Montesano

Nina Moric

Non è un momento facile per Nina Moric che oggi ha visto definitivamente finire la sua storia con Luigi Favoloso, ormai da tre settimane nella Casa del Grande Fratello 15. Ma per Nina la difficoltà maggiori sono arrivate qualche tempo fa, quando le è stato tolto l'affidamento di suo figlio Carlos Maria, avuto dalla relazione con Fabrizio Corona. Da circa tre anni, infatti, Nina può stare solo un'ora e mezza a settimana con il figlio, ormai adolescente. Solo qualche tempo fa, al settimanale Gente, il suo legale Solange Marchignoli ha dichiarato: «Si ucciderebbe per il suo bambino. Lo ama in modo folle e totale e combattera` sempre per riaverlo con se´. Ma a volte la disperazione prevale». Oggi Carlos è affidato a Gabriella, la nonna materna, cosa della quale Nina soffre tantissimo.

NINA MORIC HA PERSO L'AFFIDAMENTO DEL FIGLIO, ECCO PERCHÈ

La showgirl di origine croata nel 2015 è finita in ospedale per quello che lei ha definito "incidente" e per la precisione una caduta in casa, ma che le carte del ricovero definivano come ben altro. A confermarlo la registrazione della drammatica telefonata al 118 in cui sua madre Vranka chiedeva aiuto perche´ la figlia avrebbe tentato di tagliarsi le vene. Questo ha portato il tribunale dei minori ad affidare Carlos, oggi 16enne, alla nonna paterna. Allo stesso modo, chiaramente, non poteva essere affidato al padre Fabrizio Corona, che ha avuto problemi con la legge ed è rimasto fino a poche settimane fa in carcere. Una situazione molto delicata per Carlos oltre che per Nina Moric e Fabrizio Corona.

