Concerto Primo Maggio, Roma/ Diretta streaming e scaletta: ospiti Gianna Nannini e Ermal Meta (1 maggio)

Concerto Primo Maggio, Roma

Concerto Primo Maggio a Taranto, ecco tutti gli artisti che saliranno sul palcoscenico, gli orari d'inizio e le informazioni utili dello show in musica che si aprirà con tanti dibattiti.

01 maggio 2018 Valentina Gambino

Concerto Primo Maggio Roma: tutti i cantanti

Il Concerto del Primo Maggio a Roma è pronto per appassionare tutti gli estimatori. Come tradizione vuole, la manifestazione musicale più attesa dell’anno si svolgerà in Piazza San Giovanni Laterano a Roma, promossa dai sindacati che quest'anno hanno scelto come titolo "Sicurezza: il cuore del lavoro". A guidare l’intero show troveremo l’attrice romana Ambra Angiolini e Lodo Guenzi (leader de Lo Stato Sociale): "Saremo come il bimbo con la tata" hanno esclamato. Tra i grandissimi nomi della musica, si attendono con ansia le esibizioni musicali di Gianna Nannini, Fatboy Slim, Max Gazzè, Carmen Consoli ed Ermal Meta. La Nannini, tornerà sul palcoscenico del Concertone dopo una lunga assenza che durava dal 1999. Nonostante sia reduce da una brutta caduta sul palcoscenico durante un concerto, l’artista toscana è carica a molla. "Per me il Concertone è un festival rock. E per 'rock' intendo la musica popolare: ognuno ha il suo rock e noi abbiamo questa realtà", ha detto durante la conferenza stampa di presentazione. "Sono contenta di esserci, perchè il cast scelto dà un nuovo spessore all'esistenza della musica italiana, dà spazio al fermento della nuova realtà emergente. Una manifestazione come questa offre una grande possibilità di espressione sociale, è una grossa chance politica".

Oltre a Gianna Nannini, sul palcoscenico del Concerto Primo Maggio a Roma suoneranno anche: Fatboy Slim, Max Gazzè con l'Orchestra Filarmonica Marchigiana, Carmen Consoli, Sfera Ebbasta, Ermal Meta, Lo Stato Sociale, Le Vibrazioni, Cosmo, Canova, Calibro 35, Francesca Michielin, Zen Circus, Ministri, Willie Peyote, Ultimo, Gazzelle, Nitro, Gemitaiz, Frah Quintale, Achille Lauro e Boss Doms, Maria Antonietta, Galeffi, Wrongonyou, John De Leo, Dardust e Joan Thiele, Mirkoeilcane. Spazio anche per alcuni artisti emergenti come: Erio, La Municipàl e Zuin, Esposito, Braschi, Giorgio Baldari e gli Indigo Face. Ambra e Lodo, sono pronti come non mai mentre la Angiolini ha scherzato: "Credo mi abbiano chiamato per fare la vecchia che balla". "Venire a presentare il concerto del Primo Maggio è una questione ideologica, più che una nuova medaglia professionale da appuntarsi. Bisogna cominciare noi per primi a dare una mano", ha sottolineato ancora l’artista romana, spiegando la scelta di donare il suo compenso per far partire un progetto legato al mondo del lavoro.

Dichiarazioni, informazioni e streaming

Mentre Ambra spiega per quale motivo ha accettato di condurre il Concerto del Primo Maggio, anche Lodo Guenzi dice la sua: "Mi hanno chiesto di essere brillante, simpatico e di non sporcare", ironizza. Poi aggiunge: "Per me e per tanti altri a questo concerto, la musica non è il discorso intero, è una punteggiatura per raccontare il proprio sguardo sul mondo. E il concerto è un modo per uscire di casa e liberarci dall'isolazionismo di questa nostra epoca. In un mondo che non ha speranza, solo l'impossibile è la chiave". Il Concerto del Primo Maggio a Roma è in assoluto il più grande e importante evento gratuito di musica dal vivo in Italia. Nato nel 1990, l’evento è promosso da CGIL, CISL e UIL e viene progettato ogni anno in piazza di Porta San Giovanni in Laterano a Roma mobilitando centinaia di migliaia di ascoltatori. Il Concerto viene anche trasmesso interamente in diretta anche sulla terza rete di Casa Rai e sarà possibile anche seguirlo in streaming (clicca qui) tramite il portale ufficiale e l’app dedicata di RaiPlay da scaricare su dispositivi mobili.

Come sarà il tempo a Roma?

Il Concerto Primo Maggio a Roma oltre ad essere una vera maratona musicale, si presenta appieno come un programma televisivo e un evento di piazza unico nel suo genere. La manifestazione ha la pretesa di compiacere tutti pur conservando alta la qualità e con uno sfondo di contenuti sociali sempre presente e intenso. La caratteristica del binomio Tv / Piazza è in assoluto l’aspetto più attraente di un evento che, forte di ben tre decenni di storia, riunisce nella stessa piazza un target di pubblico straordinariamente esteso e variopinto. Il format televisivo quindi, riesce pienamente nell’impresa di trascinare l’adolescente come l’adulto e il pubblico da casa. Ma cosa dicono le previsioni meteo della giornata? Ci sarà bel tempo in quel di Roma? Scopriamolo a seguire! Dopo i 27 gradi raggiunti in questi giorni, nella Capitale si potrà respirare un poco con un abbassamento vistoso delle temperature che si assesteranno intorno ai 16/17 gradi. Purtroppo ci potrebbe essere anche un probabile rischio pioggia ed un peggioramento graduale della situazione. Se volete assistere al concerto quindi, non dimenticate l’ombrello a casa!

