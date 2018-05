Francesco Monte e Paola Di Benedetto si sono lasciati?/ In crisi dopo l'Isola dei Famosi: la modella conferma

Francesco Monte e Paola Di Benedetto si sono lasciati. La coppia nata all'Isola dei Famosi sta vivendo un momento di crisi e la modella lo conferma su Instagram

01 maggio 2018 Anna Montesano

Francesco Monte e Paola Di Benedetto

Potrebbe essere già finita la storia d'amore nata tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto. I due ragazzi, che si sono conosciuti e subito piaciuto nel corso della loro avventura all'Isola dei Famosi 2018, sono in crisi e forse al termine di questa loro storia d'amore. A farlo chiaramente capire è proprio l'ex Madre Natura, che durante una diretta su Instagram ha risposto in questo modo a chi le ha chiesto perché negli ultimi giorni non è più apparsa al fianco di Francesco. “Come ve lo posso dire? Ci sono momenti nella vita privata delle persone che vanno rispettati. - ha esordito la Di Benedetto nel corso della diretta, per poi aggiungere - So che la gente si affeziona al personaggio, alla coppia, però ci sono dei momenti e magari non sempre le cose vanno come uno si aspetta".

Francesco Monte e Paola Di Benedetto: un'ultima speranza?

L'ultima parte delle dichiarazioni di Paola Di Benedetto lanciano però una speranza ai fan della coppia. Francesco Monte e Paola potrebbero essere sono nel pieno di un momento complesso, tant'è che la modella ammette: "Io confido anche nell’intelligenza delle persone. Non è che se non ci vedete, c’è chissà quale strategia di marketing dietro. A parte che lui lavora spesso sempre in giro per l’Italia, anche io, e niente… confido nell’intelligenza delle persone! A volte spero non ci sia bisogno di parlare più di tanto. Chiuso il discorso”. È chiaro che tra i due ci sia un momento di crisi che potrebbe risolversi per il meglio o, purtroppo, concludersi con una rottura definitiva. Cosa accadrà? Paola e Francesco riusciranno ad appianare le loro divergenze? Staremo a vedere.

