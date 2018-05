Georgette Polizzi in ospedale/ Il fidanzato Davide Tresse al suo fianco: "Otto giorni qui, sei il mio tutto"

Georgette Polizzi sta male e continua la sua permanenza in ospedale. Il fidanzato Davide Tresse è sempre al suo fianco e le fa una bellissima dedica d'amore

01 maggio 2018 Anna Montesano

Georgette Polizzi e Davide Tresse

È un periodo davvero molto difficile per Georgette Polizzi. La stilista, che abbiamo conosciuto nel corso della sua avventura a Temptation Island, sta male ed è costretta già da alcuni giorni a stare su di una sedia a rotelle. "Tutto avrei pensato nella mia vita tranne di trovarmi costretta su di una sedia rotelle incapace di gestire e sentire il mio corpo..." ha scritto in un post su Instagram pochi giorni fa, spiegando di non avere più il controllo del suo corpo e, quindi, di avere grosse difficoltà a camminare. Al suo fianco però c'è lui: Davide Tresse. È con lui che ha partecipato a Temptation Island, mettendo alla prova un amore che forse proprio oggi sta vivendo la sua prova più grande. Ma Davide è lì vicino alla sua "Polly", nel bene e nel male, e documenta anche ai tanti fan che la sostengono questi momenti complicati.

La dedica d'amore di Davide Tresse

L'ultimo post su Instagram di Davide Tresse contiene una bellissima dedica d'amore e di coraggio per la sua fidanzata, Georgette Polizzi. "Incredibile ma oggi è l’ottavo giorno che tu sei qui .... - ricorda il ragazzo - E la cosa incredibile è che penso di aver imparato più in questi 8 giorni che in tutta la mia vita .... Ho imparato ad apprezzare le piccole cose a cogliere quelle sfumature che la vita ogni giorno ci regala ma che troppe volte non apprezziamo... Ho capito quanto prezioso possa essere il tempo ... - e conclude - Ma soprattutto ho capito che io ti amo veramente non solo perché sei la mia principessa ma perché sei una donna incredibile che non smette mai di stupirmi ... Se incredibile Polly anzi no tu sei il mio tutto".

© Riproduzione Riservata.