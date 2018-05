Gianna Nannini/ "Canterò Guccini in chiave in metal" (Concerto Primo Maggio 2018)

Gianna Nannini salirà sul palco del Concerto Primo Maggio 2018 a Roma con le stampelle, dopo l'incidente durante il concerto del suo Fenomenale Tour a Genova.

Gianna Nannini (LaPresse)

Gianna Nannini ha lasciato di stucco fan e stampa esibendo in questi ultimi giorni stampelle e carrozzina. La rocker dalla voce graffiante ha avuto infatti un problema al ginocchio a causa di un incidente avvenuto a Genova, in occasione del live di inizio aprile. Anche se infortunata, lo spirito della Nannini non è di certo corroso ed è pronta a salire sul palco del Concerto del Primo Maggio 2018, che avrà luogo questa sera in piazza San Giovanni in Laterano. La manifestazione musicale vedrà la cantautrice fra gli ospiti che si alterneranno sul palco, a distanza di 24 anni dalla prima volta in cui ha partecipato alla kermesse. Come sottolinea La Repubblica, la Nannini ha voluto tranquillizzare gli ammiratori: salirà sul palco grazie ad un'organizzazione già messa a puntino. La rocker in realtà è più decisa a dimostrare come il panorama della musica italiana sia cambiato grazie ad un rinnovamento che ai suoi occhi deve interessare adesso anche lo scenario internazionale. Il tutto grazie ad un rock particolare, che l'artista vede come sinonimo di musica popolare, tipica del nostro Paese, una realtà che contraddistingue lo spettacolo nostrano. E riguardo alla sua personale presenza sul palco del Primo Maggio ha preferito non rivelare nulla. Solo che sarà impegnata ad interpretare canzoni della sua epoca, "una cosa fenomenale", come ha sottolineato in conferenza stampa. Sembra addirittura che canterà Guccini in chiare rock.

L’incidente sul palco di Genova

Gianna Nannini non ha mai avuto dubbi sull'importanza della musica nella sua vita. Un settore che l'ha vista impegnata in tutta la sua carriera, con un enorme successo che la rende una delle cantautrici più ricche e amate dal pubblico italiano. Per la Nannini del resto la musica è una continua scoperta, un regalo che la spingerà a fare i suoi esperimenti finché ne avrà la possibilità. Il mese di aprile è stato importante per l'artista dal punto di vista discografico, dato che ha confermato ancora una volta il suo stile a tutto rock, chiodo e jeans compresi. Il tour Fenomenale si è dovuto interrompere a Genova lo scorso 3 aprile per via della caduta della Nannini, che le ha comportato dei problemi al ginocchio e che ha visto l'intervento della Croce Rossa locale. La cantante infatti non è riuscita a rialzarsi da sola, ricorda Il Fatto Quotidiano, ma per l'eterna ragazza che canta l'amore è stato un dispiacere in realtà interrompere il live a soli quattro brani dalla sua conclusione. E anche se ora è costretta a stare seduta, la sua musica non si è comunque fermata. Anzi, "il trono da regina esalta la vena blues", ha ironizzato in occasione del suo concerto successivo a Torino, come riferisce La Stampa. Certo è frustrante per un'artista abituata a trasmettere la propria energia sul palco proprio grazie ai suoi noti salti senza freni, ma comunque utile ai fini creativi. Anche perché la Nannini ha subito pensato al pianoforte per le sue nuove performance, uno strumento che ha imparato a studiare quando era piccola.

