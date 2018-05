Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 2/ Sul 20 il film con Jennifer Lawrence (oggi, 1 maggio 2018)

Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 2: l'ultimo capitolo della saga cinematografica va in onda in prima serata su 20. Nel cast: Jennifer Lawrence e Donald Sutherland.

01 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 2, sul 20

Nel cast Jennifer Lawrence

Questa sera, martedì 1° maggio, alle 21.00 sul 20 va in onda Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 2, quarto e ultimo film tratto dalla trilogia best seller di Suzanne Collins. Il film, uscito nel 2015, è stato diretto da Francis Lawrence, che aveva già curato due film della saga (escluso il primo Hunger Games diretto da Gary Ross). Oltre ai protagonisti del precedenti capitoli - tra cui Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Donald Sutherland e Liam Hemsworth - nel film vengono introdotti alcuni nuovi personaggi. Tra questi ricordiamo il Comandante Lyme (Gwendoline Christie) vincitrice di una edizione degli Hunger Games, le gemelle Leeg 1 e Leeg 2 (Misty Ormiston e Kim Ormiston), Mitchell, Jackson e Homes, anche loro membri della “Star Squad" di Katniss, e la misteriosa Tigris (Eugenie Bondurant). Ma vediamo la trama del film

Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 2, la trama del film

Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 2 ricomincia esattamente da dove termina il precedente capitolo. Nel Distretto 13 Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) ha accettato il suo ruolo di Ghiandaia Imitatrice, simbolo della ribellione contro il presidente Snow. Gli Hunger Games non sono ancora finiti: Katniss deve raggiungere Capitol ma il percorso sarà pieno di trappole mortali, peggiori di quelle già affrontare nell’arena. Insieme ai suoi più cari amici - Gale (Chirs Hemsworth), Finnick (Sam Claflin) e Peeta (Josh Hutcherson) - Katniss va in missione con la squadra del Distretto 13 per occupare la città di Capitol, ma la ragazza vuole uccidere il Presidente Snow…

