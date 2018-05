Il nome della rosa, dal romanzo si Umberto Eco/ Via alle riprese per la serie tv Rai dal budget di 26 milioni

Il nome della rosa, partono le riprese per la serie Rai da 26 milioni sul romanzo di Umberto Eco dopo il grandissimo successo di quello che ha visto protagonista Sean Connery.

Il nome della rosa

È partita la produzione della serie televisiva Il nome della rosa che andrà in onda per otto puntate nel 2019 su Rai Uno e che sarà interamente girata a Perugia. Il produttore Matteo Leivi ad Ansa ha rivelato: "Finalmente anche l'Italia si apre al mercato internazionale, producendo serie televisive di ampio respiro". Il ruolo del protagonista Guglielmo da Baskerville che nel film era di Sean Connery sarà preso da un altro grandissimo artista, John Turturro. Alla produzione si è unita la Palomar mentre la distribuzione internazionale è stata affidata a Tele Munchen. Anche il budget è di quelli da mettere paura, sono infatti ben 26 i milioni di euro investiti. Alla regia ci sarà Giacomo Battiato e la serie sarà girata interamente in inglese vista la presenza oltre di John Turturro anche di Rupert Everett. Tra gli attori italiani presenti troviamo invece Greta Scarano, Fabrizio Bentivoglio, Alessio Boni e Stefano Fresi.

DAL ROMANZO AL PRIMO FILM

Il nome della rosa è un romanzo di Umberto Eco ed uscito per la prima volta edito da Bompiani nel 1980. L'opera in questione è ambientata nel quattrocento con l'espediente del manoscritto ritrovato opera di un monaco dal nome Adso da Melk. A quasi 40 anni dalla sua uscita il romanzo ha riscosso un successo internazionale, tradotto in ben quaranta lingue conta oltre 50 milioni di copie vendute. Inoltre ha ricevuto diversi premi come Il Premio Strega del 1981 e l'inserimento ad opera di Le Monde ne i 100 libri del secolo. Nel 1986 Jean-Jacques Annaud ha diretto il film Il nome della rosa, tratto proprio dagli scritti di Umberto Eco. Il film detiene un record importante, infatti per tredici anni ha avuto il primato di ascolti con quasi 15milioni di telespettatori in prima serata su Rai Uno. Nel cast oltre a Sean Connery troviamo anche altri attori importanti come Christian Slater, Ron Perlam e Valentina Vargas.

