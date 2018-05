LODO GUENZI/ Chi è? Dal palco di Sanremo con Lo stato social al Concerto del Primo Maggio 2018

Lodo Guenzi, frontman de Lo stato sociale, presenta il Concerto del Primo Maggio 2018 in piazza San Giovanni in Laterano a Roma insieme ad Ambra Angiolini.

Lodo Guenzi (LaPresse)

È riuscito a conquistare un posto d'onore all'ultimo Festival di Sanremo: Lodo Guenzi è ora pronto ad una nuova avventura musicale, che non lo vedrà questa volta al fianco della sua band Lo Stato Sociale. La canzone sanremese “Una vita in vacanza” non ha solo permesso al frontman del gruppo di salire sul palco dell'Ariston, ma anche di ottenere un forte successo grazie alla grande approvazione da parte del pubblico. E questa sera vedremo Lodo Guenzi al fianco di Ambra Angiolini per il Concerto del Primo Maggio 2018, che verrà trasmesso in diretta su Rai 3. L'evento musicale avrà luogo ancora una volta in Piazza San Giovanni in Laterano di Roma, dove sarà presente anche Lo Stato Sociale fra i tanti altri artisti che si alterneranno sul palco. Per Lodo è la prima esperienza come presentatore, anche se non nega di poter intraprendere la carriera televisiva. Soprattutto se si tratta di rivestire i panni di giudice in un talent show, incarico che in caso accoglierebbe con grande entusiasmo. In un'intervista a TvBlog, il cantante ha sottolineato di essere felice di collaborare con Ambra, che ai suoi occhi “vale almeno quattro uomini”. E riguardo a quello che il presentatore ha in riserbo per i telespettatori che assisteranno al Concertone nessuna anteprima: l'unica certezza, ha sottolineato, è che vivrà questa nuova impresa "con la giusta dose di schizofrenia", lasciandosi trasportare dal momento e decidendo direttamente sul posto quali saranno i passi da seguire.

Sul palco anche Lo stato sociale

“Una vita in vacanza” ha permesso a Lodo Guenzi e Lo Stato Sociale di arrivare secondi nella classifica musicale più ambita del nostro Paese. Il Festival di Sanremo ha visto la band impegnata a sdoganare il proprio successo al di fuori della nicchia che negli anni è riuscita a crearsi grazie a parole alternative, un ritmo commerciale e una presenza esplosiva sul palco. Lo dimostra anche la presenza di Paddy Jones e del suo fedele compagno di ballo Nicolas Espinosa: anche grazie alla canzone del gruppo italiano, l'arzilla ballerina ultraottantenne è diventata per tutti i fan “la vecchia che balla”. Al Concerto del Primo Maggio 2018 Guenzi riuscirà a segnare un'altra tacca nella sua fortunata carriera, grazie al ruolo di presentatore che lo riporterà nella location capitolina che in passato gli ha permesso di vivere tante emozioni e lanciare le sue note provocazioni. In conferenza stampa, Lodo ha invece voluto tranquillizzare il pubblico riguardo alla sua prossima performance. Si comporterà in modo educato e senza colpi di testa, ma soprattutto con eleganza. Il suo personale consiglio a chi vorrebbe intraprendere la carriera da musicista è molto chiaro: iniziare a fare serate nei locali vicino casa e provarci in continuazione. “In un mondo che non ha speranza, solo l'impossibile è la chiave”, ha concluso nel suo intervento.

