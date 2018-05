La leggenda degli uomini straordinari, su Rai 4/ In onda il film con Sean Connery (oggi, 1 maggio 2018)

La leggenda degli uomini straordinari, su Rai 4: il film diretto da Stephen Norrington vede nel cast Sean Connery, Shane West, Tony Curran e Stuart Townsend (oggi, 1 maggio 2018)

01 maggio 2018 Matteo Fantozzi

La leggenda degli uomini straordinari, su Rai 4

Avventura, fantasia e fantascienza in arrivo su Rai 4 alle 21 di martedì 1 maggio. Sul quarto canale del servizio pubblico verrà trasmesso il film La Leggenda degli Uomini Straordinari, pellicola del regista Stephen Norrington, edita nei cinema di tutto il mondo nell'anno 2003. Oltre a rappresentare un grande esempio di cinematografia fantascientifica, il film rappresenta anche l'ultima apparizione del divo Sean Connery sul set di una produzione, dato che dal 2003 l'attore scozzese, celebre per le sue interpretazioni dell'agente 007 nella saga di James Bond, si è ritirato dalle scene. La pellicola, apprezzata per i suoi effetti speciali, per lo sviluppo narrativo nel suo insieme e l'interpretazione dei protagonisti, non è però riuscita a vincere i premi dedicati al mondo del cinema. Nonostante questo, La Leggenda degli Uomini Straordinari ha ricevuto cinque nomination ai Saturn Award (Miglior film fantasy, Miglior attrice non protagonista, Migliori costumi e Miglior faccia del futuro a Shane West) e una candidatura per Miglior composizione ai Visual Effect.

LA TRAMA DEL FILM "LA LEGGENDA DEGLI UOMINI STRAORDINARI"

"La leggenda degli uomini straordinari" racconta le vicende di un team composto da Allan Quatermain (Sean Connery), il capitano Nemo (Naseeruddin Shah), l'agente speciale Tom Sawyer (Shane West), l'uomo invisibile Rodney Skinner (Tony Curran), la scienziata Mina Harker (Peta Wilson) e l'invulnerabile Dorian Gray (Stuart Townsend). I sei sono stati radunati dal misterioso M per fermare un supercriminale dal nome Fantasma. Questo supercattivo sta seminando il panico in tutto il mondo, concentrandosi in particolar modo su Inghilterra e Germania, al punto da scatenare una guerra mondiale tra i due paesi, convinti entrambi che dietro ai ripetuti attacchi ci siano gli albionici o i teutonici. Il viaggio sul Nautilus e la lotta contro Fantasma si riveleranno più difficili del previsto, dato che non solo il nemico è più forte di quanto si possa credere, ma inoltre tra i componenti del gruppo c'è un traditore, che rivelerà un complotto molto più ordito di quanto si possa pensare.

