Lord of War, su Cielo / Film diretto e scritto da Andrew Niccol, nel cast Nicolas Cage (oggi, 1 maggio 2018)

Lord of War, su Cielo

Su Cielo arriva un altro film che solleva questioni di carattere morale. In prima serata sul canale televisivo aperto al digitale terrestre della piattaforma Sky verrà trasmesso il film Lord of War, con Nicolas Cage, Ethan Hawke e Jared Leto come protagonisti, uscito nei cinema americani e mondiali nel 2005. Il film è stato pensato, scritto e diretto da Andrew Niccol, regista noto anche per altri film davvero molto interessanti come Gattaca - La porta dell'universo e S1m0ne tra gli altri. Inoltre ha partecipato come sceneggiatore e produttore al capolavoro del 1998 di Peter Weir, The Truman Show. Tra le cose da segnalare c'è anche una colonna sonora davvero impressionante con pezzi di grandissimi autori come David Bowie ed Eric Clapton. Anche se viene considerato un film drammatico questo difficilmente può avere una definizione chiara.

LA TRAMA DEL FILM "LORD OF WAR"

Lord of War è vagamente ispirato ad una pellicola a noi conosciuta, ovvero Finché c'è Guerra c'è Speranza con Alberto Sordi. Yuri Orlov, interpretato da Nicolas Cage, è un ucraino immigrato con la sua famiglia in America. Ha voglia di emergere e di provare a dimostrare tutte le sue qualità, anche se ha davvero pochi mezzi per farlo. All'improvviso per lui si presenta la possibilità di diventare trafficante d'armi e da questo anche quella di diventare ricco e di riuscire a conquistare tutto quello che aveva voluto. Il giovane, entrando nel mondo della criminalità e del contrabbando, inizierà da piccoli lavori fino a sfruttare il crollo dell'Unione Sovietica e del blocco comunista per espandersi sempre di più in tutto il mondo. Sulle sue tracce si mette un agente dell'Interpol, Jack Valentine, che tenterà in ogni modo di fermarlo. Le vicissitudini per le quali passera Orlov lo porteranno ad abbandonare tutti i suoi affetti, vicini o lontani che siano.

