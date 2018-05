MASSIMO BOLDI E LOREDANA DE NARDIS/ Lei, "mai tradito, siamo amici dal 2015". Lui: "falso, ma meglio così"

Massimo Boldi e Loredana De Nardis: l'ormai ex compagna del comico smentisce di averlo mai tradito. Non stavano insieme da 3 anni, dice. Ma Boldi non ci sta e porta le prove...

Massimo Boldi e Loredana De Nardis

Assume sempre più i contorni della soap opera la storia dell'ormai "presunto" tradimento ai danni di Massimo Boldi, il comico che nei giorni scorsi ha detto di aver appreso della relazione fedifraga della sua ex fidanzata Loredana De Nardis da una foto, che la ritrae a Castiglion della Pescaia in compagnia di un suo amico, pubblicata da Dagospia. In una richiesta di rettifica inviata a Il Corriere della Sera, infatti, la De Nardis ha tenuto a precisare che il suo non è stato affatto un tradimento, dal momento che la sua relazione con Boldi si era interrotta ormai da 3 anni:"Il nostro legame sentimentale è durato fino a gennaio 2015, senza mai convivere. Da quel momento, siamo rimasti amici mantenendo una collaborazione cinematografica. Tuttavia, lui nelle occasioni pubbliche e nei confronti dei media ha continuato a definirmi la sua compagna. La sera di mercoledì 18 aprile ho chiesto a Massimo, per prevenire ulteriori possibili equivoci, di interrompere ogni relazione tra di noi". Interpellata da Il Corriere della Sera sul perché in questi anni non abbia mai smentito Boldi, che continuava a parlare di lei come della compagna, la De Nardis non ha risposto trincerandosi dietro il silenzio.

BOLDI CONTESTA LA VERSIONE DI LOREDANA

Apassare per il bugiardo di turno, però, Massimo Boldi non ci sta. Per questo motivo, rispetto alla versione fornita da Loredana De Nardis a Il Corriere della Sera, il comico commenta:"Lasciatele dire quello che vuole. Mi sembra “Boldi and the Beautiful". Poi, però, qualche sassolino Boldi se lo leva dicendo che dal 2015 ad oggi le ha regalato due macchine:"Una 500 a Natale 2016 e una Smart Cabriolet a luglio 2017. Ci sono ancora abiti di Loredana nei suoi armadi a Milano e Roma. Aspetti che le faccio una foto di Roma e gliela mando". Come riporta Candida Morvillo su Il Corriere della Sera, Boldi appare comunque sereno:"Almeno ci rido su, è meglio così". Però a passare per bugiardo non ci sta e a riprova di ciò che dice cita pure la festa di compleanno di Federica Panicucci ad ottobre, cui si recarono insieme:"Presente Silvio Berlusconi, e Loredana si comportava da fidanzata, con un abito Versace che le avevo regalato per l’occasione. Mentre a Natale le ho regalato un orologio di Cartier, un regalo da fidanzati, che ha accettato. Non so perché ora racconti che era finita da prima, si vede che non le piace trovarsi dalla parte del torto".

