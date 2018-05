Nina Moric lascia Luigi Favoloso/ La reazione del ragazzo al Grande Fratello sconvolge il web, mentre lei...

Nina Moric lascia Luigi Favoloso: la reazione del ragazzo al Grande Fratello 2018 sconvolge il web, mentre la donna decide di voltare pagina e di mostrare il suo animo rock'n'roll.

01 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Nina Moric lascia Luigi Favoloso

Nina Moric lascia Luigi Favoloso, ma da quanto visto ieri al Grande Fratello 2018 c'è qualcuno che persa qualche puntata dell'avventura di Canale 5 potrebbe aver pensato anche il contrario. Il ragazzo non solo è risultato molto calmo, ma poi ha flirtato tranquillamente con Patrizia Bonetti in collegamento con la casa dallo studio di Canale 5 subito dopo l'eliminazione. Una situazione difficile da capire se non si è conoscenza dei capitoli di questa storia, ma di certo nessuno si aspettava di vedere Luigi Favoloso quasi sollevato da questa decisione di Nina Moric visto che aveva parlato di recente anche di matrimonio. Su Instagram intanto anche la nota modella ha deciso di voltare pagina, pubblicando una bella foto questa mattina che la vede in una versione rock'n'roll. A commento possiamo leggere: "L'unica volta in cui hai troppo carburante è quando fai fuoco".

LA REAZIONE IN DIRETTA TV

Essere lasciati in diretta televisiva? Era già successo al Grande Fratello Vip 2017 dove prima c'era stata la fine della storia tra Luca Onestini e Soleil Sorge poi quella dell'addio di Cecilia Rodriguez a Francesco Monte. Storie di cui si è parlato molto come lo si farà per Luigi Favoloso e Nina Moric. Il ragazzo era entrato nella casa più famosa della televisione innamoratissimo della modella o almeno così sembrava visto che nella prima puntata si era parlato anche di un possibile matrimonio. A dire il vero tutti sono rimasti senza parole da come ha reagito Luigi Favoloso anche se c'era da aspettarsi qualcosa del genere visto che nonostante il rispetto per la sua ormai ex ragazza aveva dimostrato un interesse concreto per Patrizia Bonetti poi eliminata ieri sera. Il ragazzo ha parlato di problemi che già c'erano tra i due e nonostante la normale commozione al momento della lettura della lettera pubblica scritta da Nina Moric non sembrava scioccato e anzi l'addio della modella pareva essere per lui quasi un sollievo. Difficile giudicare una situazione di cui non sappiamo i retroscena anche se è chiaro che quello visto ci racconta molto delle sensazioni del ragazzo.

© Riproduzione Riservata.