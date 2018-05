Paolo Fox/ Oroscopo di oggi 1 maggio 2018: bella giornata per lo Scorpione

Oroscopo di Paolo Fox di oggi 1 maggio 2018. Previsioni segno per segno: bella giornata per lo Scorpione. I Pesci stanno attraversando una fase intensa per il lavoro

01 maggio 2018 Fabio Belli

Paolo Fox (foto LaPresse)

OROSCOPO PAOLO FOX, 1 MAGGIO 2018

Le previsioni segno per segno dell'Oroscopo di Paolo Fox per la giornata di martedì 1 maggio 2018. Scorpione: avete una bella giornata di primo maggio. Potreste vivere una relazione in maniera più profonda. State lottando per superare un problema che probabilmente vi ha influenzato anche un paio di anni fa. Ora però riuscite a viverlo meglio e ad affrontarlo nel modo giusto. Infatti avete i mezzi e le conoscenze per combatterlo. Amici della Bilancia, in questi giorni cercate l'appoggio di amici. Per voi è importante liberarvi delle preoccupazioni. Se avete la possibilità di allontanarvi dalla vita quotidiana, approfittatene. Per chi riparte dal nulla e si sente preso da mille dubbi e problematiche sul proprio futuro, adesso può essere nettamente più costruttivo rispetto al mese di marzo.

AMORE AL TOP PER...

Nei rapporti di amore voi del segno del Cancro apparite leggermente stanchi. Per i Pesci in amore vi sono delle buone prospettive con la possibilità di un riavvicinamento a una persona amata. Sagittario: unico elemento ancora incerto per voi è l'amore. Chi vive una storia da tempo e si sente insoddisfatto potrebbe ricercare qualcosa di alternativo. Attenti a non lasciare la strada certa per qualcosa di cui non conoscete la fine. Il Capricorno è reduce da un momento difficile dal punto di vista sentimentale, ma anche in questo caso le prospettive di ripresa sono buone.

LAVORO AL TOP PER...

Per i Gemelli le stelle sono molto interessanti in questa fase della vostra vita. La giornata di martedì e mercoledì prevede un piccolo calo, dato che è un momento in cui state facendo tante cose. State recuperando nel lavoro. Se siete dei Pesci, in questi giorni state pensando molto al lavoro. State vivendo una situazione che non si può definire difficile, ma piuttosto, complessa. Rispetto all'anno precedente infatti vivete un momento in cui siete pieni di energia e vi sentite liberi di essere l'ago del vostro destino.

