QUESTO NOSTRO AMORE 80, 4/ Ci sarà una nuova stagione? I fans sognano gli anni '90

Questo nostro amore 80: ci sarà la nuova stagione? In attesa di scoprire cosa accadrà nell'ultima puntata, in onda oggi, martedì 1° maggio, i fans sognano Anna e Vittorio negli anni '90.

01 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Questo nostro amore 80

La nuova stagione di Questo nostro amore ci sarà? Oggi, martedì 1° maggio, in prima serata su Raiuno, andrà in onda l’ultima puntata di Questo nostro amore 80, la fiction interpretata da Anna Valle e Neri Marcorè che, dopo quattro anni, sono tornati ad interpretare Anna e Vittorio che, dopo aver avuto tre figlie e vissuto una splendida storia d’amore, si ritrovano separati. In Questo nostro amore ’80, Anna ha una relazione con Ettore con il quale è in procinto di sposarsi. Vittorio, però, dopo essere tornato a vivere in Italia per amore delle figlie, ha ricominciato a corteggiare l’amore della sua vita. Vittorio, infatti, non ha mai dimenticato Anna e ha cercato in tutti i modi di riconquistarla. Per scoprire cosa accadrà e se Anna tornerà tra le braccia di Vittorio o se sposerà Ettore sarà necessario aspettare la messa in onda della puntata. Dalla decisione di Anna dipenderà anche la realizzazione della nuova stagione. Nonostante gli ascolti di Questo nostro amore ’80 non siano stati all’altezza delle precedenti stagioni, la Rai non ha ancora deciso se realizzare o meno i nuovi episodi. I fans, però, sperano di sì, ma cosa potrebbe succedere nella prossima stagione?

QUESTO NOSTRO AMORE 80: COSA POTREBBE ACCADERE NELLA NUOVA STAGIONE

Questo nostro amore è la fiction che ha attraversato i vari decenni. Dopo i mitici gli anni ’60 e i rivoluzionari anni ’70, dopo quattro anni di attesa, è andato finalmente in onda Questo nostro amore ’80. I fans, ora, sognano di vedere Anna, Vittorio, Benedetta, Bernardo e tutti gli altri protagonisti di Questo nostro amore negli anni ’90. Se la Rai dovesse decidere di realizzare una nuova stagione della famosa fiction, potremmo ritrovare Anna e Vittorio avanti con l’età, alle prese con le figlie ormai adulte e con i nipoti adolescenti. Tutto, però, dipenderà da ciò che accadrà nell’ultima puntata anche se, qualora dovesse essere prodotta la nuova serie, sarà necessario aspettare ancora un po’ per vederle in onda dal momento che Anna Valle è impegnata nelle riprese della nuova fiction “La compagnia del cigno”.

