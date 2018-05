QUESTO NOSTRO AMORE 80/ Anticipazioni ultima puntata: Anna cambierà idea? (finale di stagione)

Questo nostro amore 80, anticipazioni dell'1 maggio 2018, in prima Tv su Rai 1. Ettore e Anna si sposeranno? Benedetta dovrà risolvere tutto con Bernardo.

Questo nostro amore 80, in prima Tv assoluta su Rai 1

QUESTO NOSTRO AMORE 80, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, martedì 1 maggio 2018, andrà in onda l'ultimo episodio della fiction Questo nostro amore 80 in prima tv assoluta. Sarà il sesto, ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Vittorio decide di buttarsi a capofitto nella nuova impresa delle tv private. Teledora però ha un forte problema strutturale da risolvere, come gli svela il fratello di Ettore. Per riuscire a far funzionare l'emittente, dovrà infatti prevedere un'antenna più potente in modo da trasmettere il segnale anche al di fuori del territorio. Intanto, Teresa si lamenta con Salvatore perché da qualche tempo ha smesso di fare qualsiasi cosa sia in casa che all'esterno, così cerca di convincerlo ad aiutare l'amico con la sua attività. Anche le parole di Rosa funzionano: il padre decide così di sistemare l'antenna per Vittorio. Nel frattempo, Benedetta e Bernardo vivono una nuova lite. Per la ragazza è essenziale che il marito comprenda che il lavoro con Fabrizio non la allontanerà da lui. Proprio quando le cose sembrano essere risolte per la coppia, Nicola riferisce a Bernardo che Benedetta è andata a Londra senza dirgli nulla. Così il ragazzo preferisce lasciare tutto in asso, compresa la compravendita dei terreni dell'amico, ed andarsene via.

Anche se distrutta, Benedetta decide quindi di raggiungere il fotografo a Milano: con sorpresa scopre che prova dei sentimenti per lei ed i due finiscono per baciarsi. Nel frattempo, Caterina continua a mantenere il silenzio sul nome del complice che ha organizzato l'attentato di Marchisio. Anche dietro le insistenze di Domenico preferisce tacere, ma a causa degli ultimi eventi il ragazzo viene licenziato dall'università. Fortunato decide quindi di presentarsi in carcere per convincere Caterina a lasciare Domenico, sicuro che sia una presenza negativa. Scopre invece che la ragazza è più protettiva verso il fratello di quanto potesse immaginare. Benedetta e Fabrizio si stanno baciando e non sanno che Bernardo ha già raggiunto Milano e li sta osservando. Sconvolto del tradimento della moglie decide di ripartire in tutta fretta, ma la rabbia gli fa perdere il controllo dell'auto. L'incidente provoca alcune ferite a Matteo, ma per fortuna solo lievi. Nel frattempo, Vittorio è felice di essere riuscito a sistemare l'antenna di Teledora, soprattutto perché vuole fare un nuovo tentativo per riconquistare Anna. Grazie al segnale manda infatti un messaggio d'amore alla donna con la speranza che possa cambiare idea su Ettore. Anna lo raggiunge, ma ne approfitta per chiedergli di non presentarsi il giorno delle sue nozze.

ANTICIPAZIONI DELL'1 MAGGIO 2018, EPISODIO 6

Siamo arrivati alla conclusione della terza stagione e sono almeno due le coppie in ballo che potrebbero riservarci delle sorprese. Da un lato abbiamo Vittorio ed il suo eterno amore per Anna, che come abbiamo visto è decisa a sposare Ettore. L'imperativo dato all'ex compagno verrà rispettato? Vittorio sembra ormai sul punto di lasciare perdere tutto ancora una volta, ma non può negare i suoi sentimenti verso la donna. La cerimonia avrà comunque luogo ed anche se Anna ritarderà a raggiungere la chiesa, facendo temere ad Ettore il peggio, riuscirà alla fine a presentarsi all'altare. Tutto questo ci lascia pensare che i due diventeranno davvero marito e moglie. Dall'altra parte abbiamo Benedetta e Bernardo: quale sarà la decisione della ragazza? Anche se l'attrazione per il fotografo è grande, non può davvero mettere da parte il suo matrimonio. L'unico modo per far funzionare la loro coppia è che Bernardo accetti che la moglie viva una vita diversa da quella di campagna, a cui non è destinata. Di contro è facile che lo scivolone sentimentale vissuto dalla protagonista con Fabrizio nasconda di più di un semplice interesse passeggero. Tutto fa pensare che in entrambi i casi la conclusione della fiction avverrà in modo molto diverso da come vorrebbero i fan: niente lieto fine? Può essere.

