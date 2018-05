ROSAMUNDE PILCHER: IL CASTELLO INCANTATO/ Su Canale 5 il film con Ivonne Schönherr (oggi, 1 maggio 2018)

Oggi pomeriggio, martedì 1° maggio 2018, alle 16.35 su Canale 5 va in onda Rosamunde Pilcher: Il Castello Incantato, il film tratto dai romanzi della scrittrice inglese.

01 maggio 2018 Redazione

Emozioni e sentimento in onda su Canale 5 nel pomeriggio di oggi, martedì 1 maggio 2018. Alle 16.35, sulla prima rete Mediaset verrà trasmesso il film “Rosamunde Pilcher: Il Castello Incantato” (titolo originale: “Rosamunde Pilcher: Das Geheimnis der weißen Taube”), pellicola per televisione uscita nel 2012 e diretta da Dieter Kehler. I due protagonisti sono interpretati da Ivonne Schonherr e Hubertus Grimm.

Rosamunde Pilcher: Il Castello Incantato, la trama del film

Peter Franklin è il proprietario di una casa d'aste presso Londra, che gestisce con la moglie Stella. La donna è rimasta orfana quando era molto piccola e per natura ha un carattere idealistico e ingenuo, assolutamente non adatto al mondo degli affari. Questo fa si che tra Stella e la famiglia di Peter si creino spesso dissapori. Stella viene invitata alla lettura del testamento lasciato da un conte della Cornovaglia. Qui scoprirà di essere ereditiera del nobiluomo, in quanto sua diretta nipote. Oltre a una discreta eredita monetaria, Stella si ritrova in possesso del titolo di Contessa e a possedere per metà la bellissima abitazione del conte. I problemi però sono tutt'altro che finiti per Stella. Se a Londra ha lasciato una famiglia che non la amava, in Cornovaglia le cose non vanno certo meglio. June, vedova del conte defunto e sua seconda moglie, non vede la nipote acquisita di buon occhio e cercherà in ogni modo di renderle la vita difficile. Stella potrà però contare sul sostegno del maggiordomo James, figura complessa ed enigmatica, e l'architetto David Brighton. Proprio con quest'ultimo, la donna intraprenderà una storia e inizierà un'avventura raccogliendo indizi che riveleranno un'incredibile e inattesa verità che cambierà la vita di tutti quanti i residenti della tenuta nelle campagne della Cornovaglia.

