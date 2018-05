Sfera Ebbasta/ Il re della Trap “spaccherà” il concertone, e poi arriva Ghali… (Concerto Primo Maggio 2018)

Sfera Ebbasta parteciperà al Concertone del Primo Maggio e dopo aver "spaccato" a Romadarà il via al top della collaborazione con un altro gigante della Trap italiana: Ghali.

Sfera Ebbasta (Foto: Lapresse)

Sfera Ebbasta ha appena registrato il primo sold out a Milano, grazie al live che lo ha visto al centro di un bagno di folla al Fabrique. Una scaletta che il cantante ha aperto grazie al suo brano Tran Tran, con tanto di beat di Charlie Charles ed una comparsa sul palco dello stesso produttore. Lo spettacolo è stato realizzato dall'artista in modo interattivoo, con un coinvolgimento del pubblico in diversi step e un duetto con DrefGold, primo nome lanciato dall'etichetta dei due big del trap italiano. Sfera Ebbasta sarà inoltre presente fra gli artisti che vedremo al Concerto del Primo Maggio 2018 di questa sera, nella magica atmosfera capitolina di San Giovanni a Laterano. Gionata Boschetti, vero nome dell'artista, è pronto inoltre ad unire la sua voce con un altro big del rap nostrano, Ghali. I due collaboreranno infatti ad un nuovo inedito, come sottolineato da Rockol e rivelato ai tre live milanesi del collega. La produzione è ancora una volta a cura di Charles, che promuove entrambi e che ha curato l'ultimo disco di Sfera Ebbasta, dal titolo Rockstar e pubblicato lo scorso 19 gennaio, il terzo del repertorio dell'artista.

SFERA EBBASTA E GHALI: IL TOP DEL TRAP

Il Rockstar tour di Sfera Ebbasta ha appena annunciato una nuova collaborazione con Ghali, a distanza di un solo anno dai due brani Bimbi e Kalashnikov, che ha permesso ad entrambi di unire le voci con featuring di Izi e Rkomi. Ancora non sono emerse indiscrezioni sul singolo che è già stato accolto con estremo entusiasmo dai fan sui social. Negli ultimi live di Milano, Sfera Ebbasta è stato invece impegnato a cantare il proprio vissuto personale come artista, che lo ha visto emergere dalla periferia fino alla fama di star del momento. Una Rockstar come ha precisato con il titolo del suo ultimo lavoro discografico. Per i critici della stampa nazionale, Charlie Charles ha fatto di nuovo centro grazie alla produzione di Sfera Ebbasta, che così come Ghali, è riuscito a trasformare il genere trap in un nuovo rock. Tutto all'italiana, come precisa la Gazzetta di Mantova, che ha puntato i fari sui due maggiori esponenti del momento della wave musicale. Lo dimostra l'ascesa di entrambi nelle classifiche delle vendite, due veri e propri fenomeni da palcoscenico e microfono. Sfera Ebbasta si prepara inoltre a portare in giro il suo Summer Tour 2018 grazie a diverse tappe live che lo vedranno in giro per l'Italia, per promuovere il suo ultimo album, con già due dischi di platino all'attivo.

