Tatanka, su Rai Movie / In onda il film tratto dal romanzo di Roberto Saviano (oggi, 1 maggio 2018)

Tatanka, su Rai Movie: in onda in seconda serata il film tratto dal romanzo di Roberto Saviano "Tatanka Scatenato". Diretto da Giuseppe Gagliardi nel cast Clemente Russo. (oggi, 1 maggio)

01 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Tatanka, su Rai Movie

Ci spostiamo su un altro genere. Sempre in seconda serata, alle 22.15 su Rai Movie andrà in onda il film Tatanka, diretto da Giuseppe Gagliardi e tratto dal libro di Roberto Saviano Tatanka Scatenato. Il film è stato finanziato con i soldi del Ministero dei Beni Culturali e ha contribuito a portare lavoro in alcune zone della Campania dove la disoccupazione raggiunge livelli piuttosto alti. Per la colonna sonora sono stati scelti diversi pezzi di alcuni cantanti neomelodici campani, che hanno avuto così la possibilità di mettersi in mostra tramite le loro canzoni. Sicuramente ci troviamo di fronte a un film che tramite l'arte abile dello sport ci racconta emozioni indescrivibili con protagonisti davvero meravigliosi.

LA TRAMA DEL FILM "TATANKA"

Tatanka vede come protagonista Clemente Russo, ex pugile più volte campione del mondo e plurimedagliato olimpico italiano. Il film racconta la vicenda di due amici d'infanzia, Michele e Rosario, nati e cresciuti a Marcianise, un piccolo centro della Campania da anni nella salda stretta delle cosche della Camorra. In questo paese, le leggi dello Stato sono pressoché inesistenti e lasciano ampio margine di manovra ai movimenti illegali della Camorra, che arruola tra i giovani nuovi membri della sua manovalanza. Le strade di Rosario e Michele sono però destinate a dividersi. Mentre Rosario abbraccia il mondo della malavita organizzata, divenendo in poco tempo un boss di una delle cosche più pericolose di Marcianise, mentre Michele, dopo essere stato prosciolto dall'accusa di omicidio per il quale ha dovuto anche trascorrere anche qualche notte in carcere, riuscirà ad allontanarsi dalla strada e dalle insidie della camorra grazie alla boxe e al suo allenatore Sabatino.

© Riproduzione Riservata.