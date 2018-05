Tredici 2, la sfida di Netflix/ Grande attesa anche per The Rain: cosa di aspetta tra le serie tv

Tredici 2, la sfida di Netflix: c'è grande attesa per la seconda stagione della serie con Hannah Baker. La novità invece è l'uscita della saga danese The Rain sulla pioggia che uccide.

01 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Tredici 2, la sfida di Netflix

Netflix lancia una sfida alle altre piattaforme di streaming online con l'imminente uscita della seconda stagione di Tredici. Questa sarà disponibile dal prossimo 18 maggio e sicuramente attira grandissima attenzione da parte del pubblico che ha seguito con passione anche la prima serie. La storia è abbastanza semplice ma allo stesso tempo intricata perché racconta come Hannah Baker dopo essersi suicidata abbia lasciato diverse audiocassette dove testimonia i tredici motivi di questo terribile gesto. Curiosità per come si possa andare avanti perché sicuramente c'è da interrogarsi sul possibile sviluppo di situazioni legate ancora al suicidio della ragazza senza diventare troppo prolissi o superficiali. Di fatto pare si racconterà la storia da altri punti di vista e anche a come proprio i nastri abbiano creato eventuali problemi.

GRANDE ATTESA PER LA SERIE DANESE DI FANTASCIENZA "THE RAIN"

Grande attesa per le novità di Netflix tra cui dobbiamo citare la serie televisiva danese The Rain. Creata da Christian Potalivo e Jannik Tai Mosholt sarà disponibile per gli abbonati dal 4 maggio prossimo e distribuita in 190 paesi. Pensata per un pubblico internazionale racconta l'arrivo di temporali in grado di uccidere le persone. Un professore è riuscito a capirlo e già nel primo episodio lancia l'allarme, salvando la sua famiglia in tempo prima dell'arrivo di un acquazzone. Dopo la fine di questo i figli del medico escono dal bunker e si ritrovano catapultati in un pianeta apocalittico con l'acqua protagonista malvagio e pochi superstiti. È così che l'acqua si trasforma da sorgente di vita in protagonista della morte, cambiando le coordinate dell'esistenza. Sicuramente i presupposti per gli amanti del genere sono davvero molto interessanti e fanno pensare che possa diventare in poco tempo un vero e proprio successo internazionale.

