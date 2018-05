UN DOLLARO D'ONORE/ Su Rete 4 il film con John Wayne (oggi, 1 maggio 2018)

Oggi, martedì 1° maggio, alle 15.45 su Rete 4 va in onda il film "Un dollaro d'onore", diretto da Howard Hawks. Nel cast: John Wayne e Dean Martin.

01 maggio 2018 Redazione

Un dollaro d'onore su Rete 4

NEL CAST JOHN WAYNE E DEAN MARTIN

Su Rete 4 i telespettatori rivivranno l'epopea del vecchio West. Sulla seconda rete del Biscione verrà trasmesso “Un Dollaro d'Onore” con i miti hollywoodiano John Wayne e Dean Martin diretti magistralmente da Howard Hawks nel 1959. La pellicola è stata recentemente inserita nel National Film Registry, elenco dei titoli più influenti nella storia del cinema americano. Le motivazioni per cui “Un Dollaro d'Onore” è stato insignito di tale riconoscimento sono relative ai suoi meriti culturali, storici, ed estetici. La giuria che si incarica di inserire le pellicole nel National Film Registry proviene dalla Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti, la seconda istituzione politica americana dopo il Senato.

UN DOLLARO D'ONORE, LA TRAMA DEL FILM

Il film racconta le vicende dello sceriffo John T. Chance. Il tutore della legge dovrà vedersela con una gang di criminali che fanno riferimento a Nathan Burdette, un facoltoso proprietario terriero. Tramite i suoi scagnozzi, Burdette si rende il mandante di violenze, prepotenze, furti e crimini di ogni genere che sconvolgono il piccolo centro di Rio Bravo. L'occasione per lo sceriffo di porre fine al regno del terrore di Burdette arriva grazie all'arresto del fratello di quest'ultimo, Joe Burdette. L'azione nei confronti di Joe, renderà ancora più difficile la vita allo sceriffo, sempre più osteggiato da Burdette. L'unico modo che ha lo sceriffo per arginare le crescenti tensioni che si stanno creando a Rio Bravo è allestire una sua milizia personale. Chance però non può che contare sul suo vicesceriffo Dude, il vecchio Stumpy, un ragazzo abile con le pistole di nome Ryan e Feathers, un'incallita giocatrice d'azzardo. Seppur male assortiti, i cinque troveranno il modo di allinearsi e raggiungere una grande intesa, riuscendo anche a riscattare le loro esistenze...

© Riproduzione Riservata.