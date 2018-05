Ultimatum alla Terra/ Su Tv8 il film con Keanu Reeves (oggi, 1 maggio 2018)

Questa sera, martedì 1° maggio 2018, alle 21.30 su Tv8 va in onda “Ultimatum alla Terra” del regista Scott Derrickson. Nel cast Keanu Reeves nei panni dell'alieno Klaatu.

01 maggio 2018 Redazione

Il film “Ultimatum alla Terra” su Tv8

Nel cast Keanu Reeves

Fantascienza e minacce di estinzione. Su Tv8 nella prima serata di oggi, martedì 1° maggio 2018, andrà in onda il film “Ultimatum alla Terra” del regista Scott Derrickson, prodotto e arrivato nelle sale cinematografiche di tutto il mondo nel 2008. Il protagonista è l’attore Keanu Reeves, che interpreta l'alieno Klaatu arrivato sulla Terra per portare un messaggio all'umanità. Nel cast anche Jennifer Connelly Kathy Bates e Jaden Smith. L'intenzione del regista era quella di omaggiare l'opera originale del 1951 a cura del regista Robert Wise. Malgrado il film abbia ricevuto premi e onorificenze di vario genere, la pellicola ha ricevuto anche una candidatura ai Razzie Awards (gli Oscar delle peggiori pellicole dell'anno) per il peggior prequel, remake, rip-off o sequel.

Ultimatum alla Terra, la trama del film

La pellicola affonda le sue radici nel 1928, quando esploratore trova sul Karakorum (gruppo montuoso della catena dell'Himalaya) una strana sfera luminosa. Questa, appena viene toccata, schizza in cielo e lascia privo di senso l'esploratore. Ottant'anni dopo questo strano ritrovamento, l'oggetto fa il suo ritorno sul pianeta Terra, atterrando nel cuore di Central Park, il celebre parco di New York City. La sfera luminosa si rivela essere in realtà un'astronave dal quale fuoriesce una creatura aliena. Dopo qualche schermaglia, la creatura extraterrestre viene ferita e portata dalla scienziata Helen Boston presso un laboratorio. Qui l'alieno assume le sembianze dell'esploratore del Karakorum e rivela di poter, tramite il dna assorbito, assumere sembianze umane. Dopo di che l'alieno si identifica col nome di Klaatu e rivela di far pare di una confederazione aliena incaricata di preservare la salute dei pianeti dell'Universo dov'è possibile sviluppare la vita. Klaatu inizia ad accusare pesantemente gli esseri umani, colpevolizzandoli di star rischiando di distruggere il pianeta e che per questo sono destinati all'estinzione. Helen farà di tutto per convincere l'alieno a cambiare idea sugli esseri umani, ma l'impresa di rivelerà tutt'altro che facile.

© Riproduzione Riservata.