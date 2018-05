Uomini e Donne/ Gemma Galgani innamorata di Marco? Addio a Giorgio Manetti: la prova (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Gemma Galgani ha davvero dimenticato Giorgio Manetti? Nel suo cuore c'è ormai il nuovo cavaliere, Marco: la prova!

01 maggio 2018 Anna Montesano

Gemma Galgani a Uomini e Donne

Marco potrebbe essere il nuovo Giorgio Manetti. Sembra proprio che Gemma Galgani abbia finalmente rinchiuso il sentimento per il "gabbiano" del trono Over di Uomini e Donne nel posto dove si tengono i bei ricordi e sia pronta ad andare avanti. E neppure il bacio scattato con Giorgio al Maurizio Costanzo Show sembra averle fatto rinascere quella voglia di riprovarci. "Forse era un bacio di congedo, quasi la conclusione di una bella serata vissuta insieme. - ha ammesso Gemma Galgani nel corso dell'intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine; così ha spiegato - Non l'ho cercato a tutti i costi. Non mi ricordo esattamente l'attimo prima di sfiorare le sue labbra ma ho sentito trasporto sincero da parte di tutti e due. È avvenuto così, in maniera naturale". Ciò che sorprende è che Gemma non vuole dilungarsi sull'argomento, per non mancare di rispetto a Marco.

MARCO SARÀ IL GRANDE AMORE DI GEMMA GAGANI?

La stessa dama ammette: "Non voglio continuare a parlare di questo, non sarebbe giusto nei confronti dell'uomo che sto iniziando a frequentare. Ora il fato, il destino sono dalla mia parte. Sono prontissima a fare nuove follie per amore". Ed effettivamente è un periodo davvero bella per Gemma Galgani. Proprio pochi giorni fa, Gemma è stata avvistata insieme a Marco, il cavaliere 57enne giunto apposta per conoscerla alcuni giorni fa a Uomini e Donne. I due passeggiavano mano nella mano per strada e la dama è apparsa molto felice, segno che la conoscenza sta procedendo per il meglio. Che Marco possa essere per lei quell'amore che tanto aspettava? Che possa essere colui che prenderà il posto di Giorgio Manetti nel suo cuore?

