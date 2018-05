VENDETTA: UNA STORIA D'AMORE/ Su Rete 4 il film con Nicolas Cage (oggi, 1 maggio 2018)

Su Rete 4 va in onda in prima tv il film “Vendetta: Una Storia D’Amore” diretto da Johnny Martin. Nel cast vediamo: Nicolas Cage, Don Johnson e Anna Hutchison.

01 maggio 2018 Bruno Zampetti

Vendetta - una storia d'amore, su Rete 4

NEL CAST NICOLAS CAGE

Questa sera, martedì 1° maggio, alle 21.15 su Rete 4 va in onda in prima visone tv il film “Vendetta - una storia d'amore" (titolo originale: Vengeance: A Love Story), diretto da Johnny Martin. La pellicola, uscita nelle sale cinematografiche nel 2017, vanta un cast d'eccezione, composto da: Nicolas Cage, Don Johnson, Anna Hutchison, Talitha Bateman e Deborah Kara Unger. Ma ecco la trama del film

VENDETTA: UNA STORIA D'AMORE, LA TRAMA DEL FILM

Mentre sta tornando a casa dopo aver assistito ai fuochi d’artificio nella notte del 4 luglio, Teena (Anna Hutchison) viene assalita da alcuni criminali che la violentano brutalmente davanti agli occhi di Bethie, la figlia dodicenne. Bethie riesce a riconoscere alcuni alcuni degli aggressori, che assumono un procuratore di grido per difenderli. Inoltre, l’avvocato cerca di mettere in dubbio non solo la ricostruzione di Teena e della figlia, ma anche lo stato di salute della giovane madre. John Dromoor (Nicolas Cage), ex veterano della guerra del Golfo e ufficiale di polizia tra i primi ad accorrere sulla scena del crimine, decide allora di prendere la situazione in mano per aiutare la donna ad ottenere giustizia.

