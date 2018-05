ANDREA BUTTURINI/ Finalista a The Voice of Italy 2018: voglia di riscatto per il Padre

Andrea Butturini finalista a The Voice of Italy 2018: il 23enne bresciano all'assalto della vittoria finale nella quinta edizione del talent show canoro della Rai

10 maggio 2018 Fabio Belli

The Voice, Andrea Butturini tra i finalisti

Con una versione del classico degli Afterhours "Dentro Marilyn", molto apprezzata dai giudici, il bresciano Andrea Butturini si è guadagnato un posto in finale a The Voice of Italy, il reality canoro della Rai. Al Bano, Cristina Scabbia, Francesco Renga e J Ax hanno voluto valorizzate un talento che già aveva cercato la strada dei talenti a "X Factor", fermandosi però allo scoglio degli Home Visit. Stavolta Andrea è riuscito a superare tutti gli ostacoli, venendo indicato tra i possibili favoriti già dopo la sua prima apparizione. I giudici hanno apprezzato molto la sua formazione classica, spesso Andrea si accompagna al pianoforte e, a dispetto della giovane età, ha dimostrato una maturità artistica di tutto rispetto. E l'appuntamento della finale potrebbe essere l'occasione cercata per una vita intera.

LA VOGLIA DI RISCATTO PER IL PADRE

Presentandosi e raccontando la sua storia, Andrea Butturini non ha mai fatto mistero di cercare nella musica anche una forma di riscatto sociale. E il sogno di sfondare come cantante sostiene la speranza di poter aiutare anche economicamente il padre, operaio in una cava di marmo e del quale vorrebbe ripagare almeno in parte i sacrifici. "Vederlo tornare sporco e affaticato, comincio a non sopportarlo più”. Bresciano doc, Andrea si è presentato incantando al piano e conquistando la fiducia di due giudici in particolare in questa edizione di The Voice of Italy 2018, ovvero Cristina Scabbia e Francesco Renga, anche se alla fine la decisione di portarlo in finale ha convinto unanimemente il pubblico, oltre che la giuria.

IL PORTAFORTUNA DI CRISTINA

“La musica mi dà la spinta tutti i giorni per qualsiasi cosa," ha spiegato Andrea Butturini quando si è presentato sul palco di The Voice of Italy 2018 durante le Blind Audition. Tra le caratteristiche tecniche a livello musicale del 23enne bresciano, va sottolineata la capacità di eseguire con grande disinvoltura grandi classici, frutto della formazione al pianoforte, il che lo pone in condizione di almeno parziale vantaggio rispetto agli altri finalisti, alcuni più estrosi ma non dotati della sua maturità sul palcoscenico e davanti al microfono. E Andrea spera di poter estrarre dopo la finale il portafortuna a forma di teschio che gli ha donato Cristina Scabbia quando lo ha scelto per il suo team.



