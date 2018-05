ANNA AND THE KING/ Su Rai Movie il film con Jodie Foster (oggi, 10 maggio 2018)

Anna and the King, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 10 maggio 2018. Nel cast: Jodie Foster e Cho Yun Fast, alla regia Andy Tennant. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

10 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST JODIE FOSTER

Il film Anna and the King va in onda su Rai Movie oggi, giovedì 10 maggio 2018, alle ore 21.10. Si tratta dell'adattamento cinematografico della vita di Anna Leonowens, famosa educatrice americana che si trasferì in Thailandia per esercitare la sua professione presso la corte del sovrano di Siam. La sua storia attirò già l'attenzione del cinema hollywoodiano nel 1946 con il film Anna e il re del Siam. Tuttavia le due pellicole, seppur con il soggetto in comune, sono molto diverse tra loro. In Anna and the king i personaggi principali sono stati interpretati da Jodie Foster e Cho Yun Fast, due grandi volti del cinema americano le cui straordinarie performance attoriali hanno contribuito a rendere il film un vero e proprio capolavoro. La pellicola è stata diretta da Andy Tennant, regista Hitch - Lui sì che capisce le donne, Tutta colpa dell'amore e Il cacciatore di ex. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ANNA AND THE KING, LA TRAMA DEL FILM

Il Re di Siam, ed i suoi 70 figli, sono alla ricerca di un insegnante che possa educarli secondo i gusti e la cultura britannica. E così la giovane professoressa Anna Leonowens fa la sua comparsa alla corte di re Rama, felicissimo dell'arrivo della donna, consapevole di quanto il suo operato possa giovare alla sua numerosa prole. Mentre il re Rama è costretto a piangere la morte di uno dei suoi figli per via del colera, i suoi consiglieri decidono di dar vita ad un sontuoso evento che possa sorprendere positivamente il governo inglese. Nel corso del banchetto, però, accade qualcosa di inaspettato. La promessa sposa del re Rama fugge via in compagnia di un altro uomo. I due fuggitivi vengono rintracciati, incarcerati e sottoposti a pene corporali. Nel corso dell'udienza che dovrà decidere circa la loro vita o morte, Anna implora pubblicamente il re affinché risparmi la vita ai due amanti, minando involontariamente la figura del re agli occhi del suo popolo, facendolo apparire debole e misericordioso.

© Riproduzione Riservata.