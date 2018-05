ASIA SAGRIPANTI/ Chi è? Vocalità matura a 19 anni: è la favorita per la vittoria? (The Voice of Italy 2018)

Asia Sagripanti, studentessa 19enne di una cittadina vicino a Pordenone, approda alla finale di The Voice of Italy 2018 nel team di Francesco Renga. È lei la favorita per la vittoria?

10 maggio 2018 Annalisa Dorigo

The Voice of Italy 2018

La 19enne Asia Sagripanti ha raggiunto la finale di The Voice of Italy 2018, il talent show in onda tutti i giovedì sera su Rai 1 e ora dovrà vedersela con gli altrettanto talentuosi Maryam Tancredi, Andrea Butturini e Beatrice Pezzini. Per arrivare alla scelta finale da parte del suo coach Francesco Renga, Asia ha prima avuto la meglio su Marica Fortugno sulle note di 'Ciao' di Vasco Rossi. Il coach ha voluto vedere lo scontro tra due diverse fragilità, optando per la scelta più sorprendente: "Ho voluto la luce che passa attraverso la crepa", ha precisato spiegando la sua decisione ad un'incredula Asia. Nella fase del Sing Off la giovene finalista ha invece superato l'altro pezzo forte ovvero Mirco Pio Coniglio, aggiudicandosi un posto per la finalissima. Ora sarà compito del pubblico da casa decidere, attraverso il televoto, se sarà lei la vincitrice di The Voice of Italy 2018.

LA STORIA DI ASIA

Asia Sagripanti arriva da Azzano X, cittadina in provincia di Pordenone. Canta da quando aveva 7 anni e in passato ha vinto diverse borse di studio che l'hanno portata ad esibirsi in diversi locali di Padova e Milano. Il suo amore per il canto è associato a quello per la chitarra che le permette di dare il meglio di sé, sentendosi completa. Vive l'esperienza a The Voice of Italy 2018 insieme al padre, al suo fianco in ogni puntata e suo unico punto di riferimento dopo la perdita della madre. La stessa Asia ha raccontato la sua triste storia, facendo però una precisazione: "Non voglio che le persone provino pena per me ma che prima vedano quello che so fare e poi, se vogliono, possono approfondire. Dietro le quinte del talent show c'è sempre il papà che si è emozionato soprattutto durante l'intensa esibizione, in versione acustica, di Careless Whisper di George Michael, seguita dai tanti complimenti dei giudici.

LE LODI DEI COACH

I giudici di The Voice of Italy 2018 apprezzano Asia Sagripanti, 19enne studentessa con la passione per la musica: lo hanno dimostrato fin dalla sua prima esibizione, in seguito alla quale tutti e quattro si erano girati per sceglierla nella propria squadra. Ma la decisione della giovane friulana era stata chiara: Asia voleva solo uno di loro ovvero Francesco Renga "perché sono cresciuta con lui". Da allora, ogni sua canzone è stata convincente ed emozionante e i quattro coach non hanno mai esitato a considerarla una delle favorite per la vittoria, grazie ad una voce matura, una vera rarità per i suoi 19 anni come da loro stessi più volte sottolineato nel percorso nel talent show di Rai 2. Asia è pronta per il grande passo, sostenuta dall'affetto dei fan nei social network. Sono in molti, infatti, a ritenerla la migliore di questa edizione, soprattutto perché la sua voce arriva dritta al cuore di chi la ascolta.

© Riproduzione Riservata.