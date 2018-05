Aida Nizar/ “Come avremmo potuto taroccare le percentuali?”, la d’Urso chiarisce l’uscita (Grande Fratello 15)

Aida Nizar eliminata durante la quarta puntata del Grande Fratello 2018, il pubblico urla ai voti taroccati ma Barbara d'Urso durante Pomeriggio 5 ha spiegato che...

10 maggio 2018 Valentina Gambino

Aida Nizar dopo essere stata eliminata dalla Casa del Grande Fratello 2018, scriverà un libro? La spagnola oltre ad amare moltissimo il nostro Paese, sembra molto interessata alla perfetta conoscenza della lingua italiana e molto presto, la parlerà ancor meglio di alcuni concorrenti attualmente in gioco. La donna è stata eliminata durante la quarta puntata del reality show, in sfida contro Luigi Favoloso, Alberto e Simone. Nonostante il web urlasse a grande voce l’eliminazione dell’ex fidanzato di Nina Moric, il pubblico ha pensato bene di farlo rimanere ancora in gioco. La donna è arrivata nello studio da Barbara d’Urso molto rammaricata ma per fortuna, ha potuto chiarire il suo punto di vista con Cristiano Malgioglio che le ha anche chiesto di partecipare al suo prossimo videoclip musicale. Come ben sapere, la Nizar si accompagna sempre con una penna e in Casa erano diventati famosissimi anche i suoi taccuini. Oltre a migliorare il suo italiano infatti, la donna ha voluto prendere delle note sul resto del gruppo e non è stata di certo clemente: la d’Urso leggerà i suoi appunti la prossima settimana?

Aida Nizar, le spiegazioni di Barbara d'Urso sul televoto

Ed intanto, proprio Barbara d’Urso durante Pomeriggio 5 andato in onda ieri, ha voluto precisare alcuni dettagli riguardanti l’eliminazione di Aida Nizar dalla Casa del Grande Fratello 2018. “Noi del GF ci siamo resi conto quasi subito che le percentuali contro di lei erano altissime. Ricordo che è uscita con il 51% su 4. Sapete che io l’adoro. Adesso mi rivolgo al web, a tutti i fan di Aida. Non è che una volta eliminata Aida esce definitivamente dal programma. Vedrete, rimarrà con noi, continuerà a farci divertire e vi dico che accadranno delle cose. Il popolo di internet la ama, come me, ma non capisco cosa sia successo, vi dico anche che all’inizio le percentuali contro di lei erano più alte, ben il 55%”, ha spiegato la conduttrice. Poi ha chiarito il suo punto di vista anche sulle percentuali: “Quando è finita in nomination noi non ci aspettavamo che sarebbe uscita, poi però con le percentuali abbiamo capito. Però ragazzi non dite televoto taroccato, non è così, anche perché come avremmo potuto taroccare il 51%. Addirittura abbiamo ridotto il numero di voti disponibili, adesso ognuno può dare solo un voto”.

