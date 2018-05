Al Bano Carrisi è nonno / "Cristel ha partorito un maschietto": l'annuncio in diretta a The Voice

Al Bano Carrisi è diventato nonno per la prima volta. È nato il figlio di Cristel Carrisi. L'annuncio arriva in diretta alla finale di The Voice of Italy

10 maggio 2018 Anna Montesano

Al Bano Carrisi

In una serata che prevede già moltissime emozioni e colpi di scena, arriva anche un grandissimo annuncio. La nuova puntata di The Voice of Italy, la finale, inizia con Al Bano Carrisi che annuncia di essere diventato nonno. È Costantino Della Gherardesca a prendere parola per dare lo scoop, "scusandosi" ironicamente con Barbara D'Urso per averglielo sottratto. "Cristel mi ha fatto diventare nonno" annuncia il cantante in diretta a The Voice, scatenando il forte applauso del pubblico. Un parto, quello di Cristel, che si attendeva proprio in questi giorni ma che è stato tenuto segreto. Sembra che il bebè si chiami Kay, ed è il primo nipotino per Al Bano Carrisi e Romina Power.

Cristel mamma, Al Bano e Romina nonni: gli auguri del web

"Ringrazio Cristel che mi ha fatto diventare nonno. Come mi sento? Mi sento.... nonno!" Poche parole ma ricche di emozione quelle del cantante e coach di The Voice che sta vivendo un periodo non facile a causa della separazione da Loredana Lecciso. Non si conoscono ulteriori dettagli sul parto di Cristel che saranno forse svelati successivamente, magari anche da Romina Power che sarà la prima protagonista della nuova stagione de L'Intervista di Maurizio Costanzo. Intanto sul web fioccano gli auguri per il primo nipotino di Al Bano: "Che bello, augurissimi alla mamma, al papà e ai nonni!"; e c'è anche chi fa dell'ironia "Cissà come reagirà la D'Urso quando saprà che le hanno rubato lo scoop..."

© Riproduzione Riservata.